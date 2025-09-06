Partidos de hoy, sábado 6 de septiembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, sábado 6 de septiembre EN VIVO: horarios y canales para ver
Clasificación Mundial
- 8:00 Letonia vs Serbia - Disney Plus
- 11:00 Inglaterra vs Andorra - Disney Plus
- 11:00 Armenia vs Portugal - ESPN, Disney Plus
- 13:45 Austria vs Chipre - Disney Plus
- 13:45 San Marino vs Bosnia-Herzegovina - Disney Plus
- 13:45 República de Irlanda vs Hungría - ESPN, Disney Plus
Colombia - Categoría Primera A
- 14:00 Atlético Bucaramanga vs Alianza- Win Sports
- 16:10 Llaneros vs Deportes Tolima- Win Sports
- 18:20 Unión Magdalena vs Junior - RCN, Win Sports
- 20:30 Millonarios vs Santa Fe - RCN, Win Sports