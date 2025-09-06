Partidos de hoy, sábado 6 de septiembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, sábado 6 de septiembre EN VIVO: horarios y canales para ver

Clasificación Mundial

8:00 Letonia vs Serbia - Disney Plus

11:00 Inglaterra vs Andorra - Disney Plus

11:00 Armenia vs Portugal - ESPN, Disney Plus

13:45 Austria vs Chipre - Disney Plus

13:45 San Marino vs Bosnia-Herzegovina - Disney Plus

13:45 República de Irlanda vs Hungría - ESPN, Disney Plus

Colombia - Categoría Primera A

14:00 Atlético Bucaramanga vs Alianza- Win Sports

16:10 Llaneros vs Deportes Tolima- Win Sports

18:20 Unión Magdalena vs Junior - RCN, Win Sports

20:30 Millonarios vs Santa Fe - RCN, Win Sports