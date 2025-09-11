Partidos de hoy, viernes 12 de septiembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, viernes 12 de septiembre EN VIVO: horarios y canales para ver
Perú - Liga 1
- 13:00 UTC Cajamarca vs Ayacucho Liga 1 Play, Liga 1 MAX
- 15:15 Sport Huancayo vs Los Chankas Liga 1 Play, Liga 1 MAX
España - LaLiga
- 14:00 Sevilla vs Elche ESPN, Disney Plus
Alemania - Bundesliga
- 13:30 Bayer Leverkusen vs Eintracht Frankfurt ESPN 2, Disney Plus
Francia - Ligue 1
- 13:45 Olympique Marseille vs Lorient ESPN 4, Disney Plus
Portugal - Primeira Liga
- 14:15 Benfica vs Santa Clara GOLTV
- 14:15 Alverca vs Tondela
Argentina - Liga Profesional
- 12:30 Deportivo Riestra vs Central Córdoba SdE TNT Sports
- 17:00 Racing Club vs San Lorenzo ESPN Premium, Disney Plus
- 17:00 Huracán vs Vélez Sarsfield TNT Sports
- 19:15 Lanús vs Independiente Rivadavia TNT Sports
- 19:15 Newell’s Old Boys vs Atlético Tucumán ESPN Premium, Disney Plus
Bolivia - Primera División
- 14:00 Universitario de Vinto vs Real Tomayapo
- 19:00 Bolívar vs Guabirá
Chile - Primera División de Chile
- 16:00 Coquimbo Unido vs Ñublense TNT Sports, TNT Sports Go
- 18:30 Unión La Calera vs Everton TNT Sports, TNT Sports Go
Colombia - Categoría Primera A
- 18:00 Rionegro Águilas vs Medellín RCN Nuestra Tele, Win Sports
- 20:10 Junior vs La Equidad RCN Nuestra Tele, Win Sports
Ecuador - Serie A de Ecuador
- 19:00 Libertad vs LDU Quito El Canal del Fútbol, Zapping
Paraguay - Primera División de Paraguay
- 14:30 Atlético Tembetary vs Sportivo Ameliano Tigo Sports
- 17:00 2 de Mayo vs Guaraní Tigo Sports
Venezuela - Primera División de Venezuela
- 16:00 Yaracuyanos vs Anzoátegui FC
- 18:30 Metropolitanos vs Estudiantes Mérida
México - Liga MX
- 20:00 Necaxa vs Juárez ViX, Amazon Prime, Claro Sports
- 22:00 Mazatlán vs Pumas UNAM Tubi, Azteca 7