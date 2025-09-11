Partidos de hoy, viernes 12 de septiembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, viernes 12 de septiembre EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

13:00 UTC Cajamarca vs Ayacucho Liga 1 Play, Liga 1 MAX

15:15 Sport Huancayo vs Los Chankas Liga 1 Play, Liga 1 MAX

España - LaLiga

14:00 Sevilla vs Elche ESPN, Disney Plus

Alemania - Bundesliga

13:30 Bayer Leverkusen vs Eintracht Frankfurt ESPN 2, Disney Plus

Francia - Ligue 1

13:45 Olympique Marseille vs Lorient ESPN 4, Disney Plus

Portugal - Primeira Liga

14:15 Benfica vs Santa Clara GOLTV

14:15 Alverca vs Tondela

Argentina - Liga Profesional

12:30 Deportivo Riestra vs Central Córdoba SdE TNT Sports

17:00 Racing Club vs San Lorenzo ESPN Premium, Disney Plus

17:00 Huracán vs Vélez Sarsfield TNT Sports

19:15 Lanús vs Independiente Rivadavia TNT Sports

19:15 Newell’s Old Boys vs Atlético Tucumán ESPN Premium, Disney Plus

Bolivia - Primera División

14:00 Universitario de Vinto vs Real Tomayapo

19:00 Bolívar vs Guabirá

Chile - Primera División de Chile

16:00 Coquimbo Unido vs Ñublense TNT Sports, TNT Sports Go

18:30 Unión La Calera vs Everton TNT Sports, TNT Sports Go

Colombia - Categoría Primera A

18:00 Rionegro Águilas vs Medellín RCN Nuestra Tele, Win Sports

20:10 Junior vs La Equidad RCN Nuestra Tele, Win Sports

Ecuador - Serie A de Ecuador

19:00 Libertad vs LDU Quito El Canal del Fútbol, Zapping

Paraguay - Primera División de Paraguay

14:30 Atlético Tembetary vs Sportivo Ameliano Tigo Sports

17:00 2 de Mayo vs Guaraní Tigo Sports

Venezuela - Primera División de Venezuela

16:00 Yaracuyanos vs Anzoátegui FC

18:30 Metropolitanos vs Estudiantes Mérida

México - Liga MX

20:00 Necaxa vs Juárez ViX, Amazon Prime, Claro Sports

22:00 Mazatlán vs Pumas UNAM Tubi, Azteca 7