Portugal vs Francia EN VIVO

Si quieres seguir la transmisión en vivo del partido Portugal vs Francia, has llegado al mejor sitio posible. Las selecciones comandadas por Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé chocan por un lugar en las semis de la Eurocopa 2024. ¿Cuándo y a qué hora juegan? El duelo será el viernes 5 de julio de 2024 desde las 2:00 p. m. hora peruana. ¿Dónde ver? Se puede seguir por televisión en Perú y Sudamérica a través de ESPN en operadores de cable como DirecTV, Movistar y Claro. TVE La 1 televisa en España, Sky Sports transmite en México y Fox Sports en Estados Unidos. Las siguientes plataformas streaming permiten ver el juego por internet: DirecTV GO, Disney Plus (Star Plus), Izzi, ViX Premium, RTVE Play, Flow, Movistar TV App, Claro TV Plus.

