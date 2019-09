VER | PSG vs. Estrasburgo EN VIVO vía ESPN: con Neymar y Mbappé por la Ligue 1 | EN DIRECTO

PSG vs. Estrasburgo EN VIVO ONLINE | VER AQUÍ el partido de este sábado 14 de septiembre (10:30 am. EN DIRECTO EN VIVO vía ESPN) en el estadio Parque de los Príncipes por la fecha 5 de la Ligue 1.

PSG vs. Estrasburgo EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el choque por la fecha 5 de la Ligue 1 en el estadio Parque de los Príncipes este sábado desde las 10:30 a.m. (hora peruana) y por transmisión de ESPN. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que puede afianzar a los parisinos en el primer lugar del fútbol francés.

La estrella brasileña Neymar entró en la convocatoria del París Saint-Germain para jugar contra el Estrasburgo, el sábado en la quinta jornada de Ligue 1, y podría volver a ser alineado por su club tras cuatro meses de ausencia, anunció este viernes su técnico Thomas Tuchel.

PSG vs. Estrasburgo: horas y canales en el mundo

Perú 10:30 a.m. | ESPN 2

México 10:30 a.m. |

Ecuador 10:30 a.m. |

Colombia 10:30 a.m. |

Bolivia 11:30 a.m. |

Chile 11:30 a.m. |

Paraguay 11:30 a.m. |

Venezuela 11:30 a.m. |

Brasil 12:30 p.m. |

Argentina 12:30 p.m. |

Uruguay 12:30 p.m. |

España 5:30 p.m. |



El técnico alemán no aseguró que el brasileño, que estuvo a punto de regresar al Barcelona en el último mercado de fichajes, estará en el once. "Le tenemos en el grupo, eso seguro, es necesario que vuelva", dijo.

"Estoy convencido que va a dar todo para ayudarnos a alcanzar nuestro objetivo. Y nuestro primer objetivo es ganar al Estrasburgo en el Parque de los Príncipes. Teniendo en cuenta además que Neymar está suspendido para el inicio de la Liga de Campeones el miércoles contra el Real Madrid", añadió Tuchel, que se entrevistó con el crack de la Seleçao en el entrenamiento del jueves y precisó que pensaba hablar con él de nuevo el viernes por la tarde.

Neymar volvió a la convocatoria del PSG y jugaría su primer partido oficial de la temporada. (Foto. AFP)

Neymar, que acaba de llegar de una concentración de su selección en Estados Unidos y jugó treinta minutos en la noche del martes al miércoles, se entrenó con el grupo parisino el jueves cuando tenía la posibilidad de quedarse en el gimnasio para recuperarse del cambio horario, precisó el alemán.

PSG vuelve a la Ligue 1 tras la paralización del torneo por el periodo FIFA y no puede tropezar en su intento por alcanzar un nuevo título. Los parisinos son líderes con 9 puntos, los mismos que Rennes, equipo que le ganó en la tercera jornada del certamen.

