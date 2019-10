Fútbol mundial







PSG vs. Olympique Marsella: Kylian Mbappé anotó doblete para los parisinos y celebró de forma muy particular | VIDEO Kylian Mbappé marcó el 3-0 en el PSG vs. Olympique Marsella por una nueva jornada de la Ligue 1. El francés festejó de manera muy singular tras su anotación