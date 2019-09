Millonarios vs. Alianza Petrolera EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 13 de la Liga Águila, este jueves 26 de septiembre, desde las 7:45 p.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de RCN. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Millonarios y Alianza Petrolera abrirán la jornada de la liga colombiana, que mantendrá en la cima a este último equipo mencionado, pase lo que pase en el choque. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

Millonarios vs. Alianza Petrolera: horarios del partido

México - 7:45 p.m.

Ecuador - 7:45 p.m.

Perú - 7:45 p.m.

Colombia - 7:45 p.m.

Venezuela: 8:45 p.m.

Bolivia - 8:45 p.m.

Paraguay - 8:45 p.m.

Argentina - 9:45 p.m.

Chile - 9:45 p.m

Uruguay - 9:45 p.m.

España - 2:45 a.m. (viernes 27 de septiembre)

El líder Alianza Petrolera continuará en el primer lugar así pierda el compromiso contra Millonarios, que se pondrá a un punto, si es que se lleva la victoria. Mientras que el elenco aurinegro tiene 27 unidades, el conjunto bogotano registra 23 y marcha en el tercer lugar, con la misma cifra que el segundo Atlético Nacional.

Alianza Petrolera intentará aumentar su ventaja sobre sus más cercanos perseguidores para seguir su camino en busca del título. De paso, los ‘Refineros’ buscarán alargar a seis sus triunfos consecutivos y a doce sus partidos invicto.

Millonarios tendrá una inmejorable ocasión para meterse a la pelea por el primer lugar. El cuadro azul viene con la moral alta luego de derrotar 2-1 a Independiente de Medellín en el Atanasio Girardot.

“Estoy contento con el equipo y no me pasa por la cabeza cambiarlo, no, al contrario. Trabajaremos, perfeccionaremos conceptos, tendremos cuidado, pero seguiremos en esa misma línea”, indicó el técnico de Millonarios, Jorge Luis Pinto.