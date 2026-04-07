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Ver Real Madrid vs Bayern Múnich EN VIVO
A pesar del prestigio del Madrid y de su constelación de estrellas en ataque —Kylian Mbappé, Vinícius Júnior y Jude Bellingham, además del héroe del triplete ante el City, Federico Valverde—, el Bayern es, probablemente, el principal favorito para alzarse con el trofeo.
Justo cuando parecía que su inagotable pozo de magia en la Liga de Campeones se estaba quedando seco, el Real Madrid, con 15 Orejonas en sus vitrinas, firmó su mejor actuación de la temporada al aplastar al Manchester City de Pep Guardiola en octavos de final. A continuación, te mostramos dónde ver el partido ONLINE y en qué canal pasan la Champions League.
El gigante bávaro afronta el duelo desde la posición de favorito ante un conjunto blanco que vive una temporada complicada, pero que se aferra a la mística que guarda con esa competición para desafiar de nuevo a la lógica.
Bienvenidos, amigos de El Comercio, a la transmisión del minuto a minuto del partido de Real Madrid vs Bayern Múnich por los cuartos de final ida de la Champions League desde el Santiago Bernabéu.
"Sería presuntuoso dar por hecho que vamos a pasar de ronda", dijo el presidente de honor del Bayern, Uli Hoeness. "Pero hacía mucho que no teníamos tan buenas opciones en cuanto a calidad de juego como las que tenemos este año", aclaró el dirigente.