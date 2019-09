Real Madrid vs. Levante EN VIVO vía ESPN: se miden en el Santiago Bernabéu por la Liga española | EN DIRECTO

Real Madrid vs. Levante EN VIVO | ONLINE sigue el partido de este sábado 14 de septiembre (6:00 am. EN DIRECTO EN VIVO vía ESPN) en el estadio Santiago Bernabéu por la cuarta jornada de la Liga Santander.

Real Madrid vs. Levante EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE el partido por la cuarta jornada de la Liga Santander en el estadio Santiago Bernabéu desde la 6:00 a.m. (horario peruano) con transmisión del ESPN.

El duelo entre Real Madrid y Levante será uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, goles, incidencias, entrevistas y resultado del partido que definirá las posiciones en la Liga Santander.

El equipo de Zinedine Zidane regresa a la acción después de la jornada de FIFA. La ‘Casa blanca’ buscará recuperar los puntos perdidos este sábado 14 de septiembre contra los ‘Granates’, que han arrancado bien el torneo.

Los días sin actividad oficial han sido beneficiosos para Real Madrid, pues ha recuperado a figuras importantes como Eden Hazard o James Rodríguez, ambos lesionados durante las semanas anteriores.

Real Madrid vs. Levante: la ‘Casa Blanca’ no quiere que se escapen los tres puntos en casa. (Facebook: @RealMadrid)

El atacante belga, desconvocado por su selección, retornó al club para completar la última etapa de rehabilitación. El ‘Duque’ estaría listo para jugar por primera vez con el cuadro madridista en la nueva temporada.

No obstante, el conocido “virus de FIFA” afectó a Real Madrid. Luka Modric y Federico Valverde regresaron con problemas físicos. El croata y el uruguayo serán descartes para medirse a Levente.

Los merengues han sumado solo cinco unidades (una victoria y dos empates). Por ello, Zidane aseguró en la antesala que la plantilla tiene la intención de cambiar la situación. “Los jugadores quieren cambiar las cosas y lo van a hacer pensando solo en el equipo y aportando”.

Del otro lado, Levante tiene argumentos para dar el golpe en el Santiago Bernabéu. De hecho, los azulgranas están mejores posiciones que Real Madrid: son cuartos y tienen seis puntos en la Liga Santander.

Real Madrid vs. Levante: horarios del partido

Perú 6:00 a.m.

Ecuador 6:00 a.m.

Colombia 6:00 a.m.

México 6:00 a.m.

Bolivia 7:00 a.m.

Paraguay 7:00 a.m.

Chile 7:00 a.m.

Venezuela 7:00 a.m.

Argentina 8:00 a.m.

Uruguay 8:00 a.m.

Brasil 8:00 a.m.

España 1:00 p.m.



Real Madrid vs. Levante: posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Casemiro, James Rodríguez, Kroos, Lucas Vázquez, Hazard, Benzema.



Levante: Fernández; Miramón, Vezo, Postigo, Clerc, Radoja, Campaña, Rochina, Morales, Mayoral, Roger.



Real Madrid vs. Levante: ¿Cómo llegar al estadio?

