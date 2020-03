Fútbol mundial







Real Madrid vs. Real Betis EN VIVO vía DirecTV Sports: sigue las incidencias en directo desde el Benito Villamarín por la Liga española Real Madrid vs. Real Betis juegan EN DIRECTO este domingo por la fecha 27 de LaLiga Santander de España desde el estadio Benito Villamarín de Sevilla y con transmisión de DirecTV SPorts y Movistar Plus