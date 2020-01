Hace algunos días, Daniele De Rossi sorprendió a los medios al anunciar su retiro definitivo del fútbol, incluyendo su salida de Boca Juniors, club en el que jugó durante una temporada. En las últimas horas se hicieron público las causas que llevaron al italiano a tomar tamaña decisión.

Tal como señaló el campeón del mundo con Italia en el 2006, esto se originó debido a problemas personales, haciendo hincapié a que extraña a su menor hija de 14 años, pues están muy lejos.

“No quiero entrar en detalles. A los 14 años una nena necesita a su padre cerca. Ella no corre peligro, no tengo que ir a salvarla. No necesito ayuda, necesito volver a mi casa (...) Acá estoy muy lejos y es difícil”, precisó el ex futbolista.

-Problemas judiciales de su ex esposa con la mafia italiana

Gaia es la hija de 14 años de De Rossi, adolescente que nació del fruto de su amor y matrimonio con Tamara Pisnolli, el cual se dio entre 2006 y el 2009. Pisnolli, años más tarde, se vería involucrada en problemas judiciales que tuvo con la mafia italiana, a raíz de la muerte de su padre.

A raíz de lo antes mencionado, su ex esposa debió cumplir una condena de seis meses de prisión domiciliaria y tras ello, libertad condicional. El italiano, tras el escándalo antes mencionado, se hizo con la potestad de Gaia.

-Futuro de Daniele De Rossi apegado al fútbol

El ex AS Roma manifestó que disfrutará algunos meses de vacaciones y que su futuro seguirá ligado del fútbol, pues cuenta con algunas ofertas de diferentes clubes.

“Me gustaría estudiar, aprender cosas en este mundo. Voy a tener algunos meses de vacaciones y creo que los voy a disfrutar, siempre estando cerca del fútbol. Viendo a los mejores técnicos del mundo, hablando con ellos o simplemente viéndolos. Creo que me gustaría entrenar. Si no es entrenador tal vez me gustaría ser dirigente. El fútbol es mi vida y me voy a quedar cerca de ese mundo”, señaló el italiano.