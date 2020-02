Ronaldo fue una de las figuras del FC Barcelona durante la temporada 1996/97, en la cual disputó un total de 49 encuentro y anotó hasta 47 goles, una cifra extraordinaria para cualquier jugador. Sin embargo, esto no habría sido suficiente para las cabezas del conjunto catalán.

“Yo había firmado el contrato renovando al final de la temporada y me fui de viaje con Brasil, y a los cinco días me llamaron para decirme que no podría seguir con la renovación. Nunca estuvo en mis manos. Yo tenía el deseo de seguir. Si el club no me valoraba como que tenía que ser, no estaba en mis manos esta decisión. Me hubiera gustado quedarme”, precisó el brasileño en una entrevista para ‘La Liga 90 Aniversario’.

Debido a ello, partió al Inter de Milán, club en el que militó cinco años, ganó su primer Balón de Oro y se consagró en la Champions League. Sin embargo, no todo fue felicidad, pues gracias a dos lesiones a la rodilla, estuvo fuera de las canchas hasta por un año.

“Fui a Madrid porque quería jugar en el Madrid. Mi ilusión era jugar un día en el Madrid y peleé hasta el último momento para venir. Jugué con Roberto Carlos en la selección de Brasil y él me decía todo lo que representaba el Madrid y lo que vivía él en el Madrid. Eso se me quedó y años después quise verlo con mis propios ojos. Fui al Madrid y la verdad es que era más grande que lo que decía Roberto y de lo que me podría imaginar. El Madrid, vaya donde vaya, es Real Madrid. Hay una gran expectación y una gran presión. Están los mejores jugadores del mundo. Me encantó saber que era enorme y que podría ayudar a este club a ser aún más grande”, precisó Ronaldo sobre su traspaso al conjunto merengue.

Finalmente, señaló sobre la conformación de aquel Real Madrid, el cual contaba con figuras como: Luis Figo, David Beckham y Zinedinde Zidane, quienes según él. “cambiaron la historia del fútbol”.

"Había muchísima expectación por los galácticos y al final dimos muchísimo espectáculo, fue una generación ganadora, que ha cambiado la manera de hacer los negocios dentro del fútbol. Desde entonces todos los equipos han generado más dinero, han vendido mejor los jugadores... allí fue el gran cambio de la nueva era del fútbol”, sentenció.