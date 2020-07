‘MLS is back’ es la denominación de la reanudación del torneo de los Estados Unidos. Seattle Sounders vs. San Jose Earthquakes EN VIVO ONLINE será uno de los duelos más atractivos de la jornada, el cual se llevará a cabo en el ESPN Wide World of Sports Complex. Con Raúl Ruidíaz, sigue todas las incidencias del partido.

Horarios y canales en el mundo:

Perú: 8:00 p.m

Colombia: 8:00 p.m.

México: 8:00 p.m

Argentina: 10:00 p.m.

Chile: 10:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

Raúl Ruidíaz, jugador franquicia de la MLS, es una de las máximas figuras de los Seattle Sounders y del torneo en sí, por lo que su presencia en el campo sumará para el espectáculo de esta noche.

El mencionado compromiso se disputará por la primera jornada del Grupo F, el cual está conformado por Seattle Sounders, San Jose Earthquakes, Chicago Fire y Whitecaps.

¿Cómo ver el Seattle Sounders vs. San Jose Earthquakes?

El enfrentamiento por el reinicio de la MLS podrá ser visto a través de la señal de ESPN, además de seguir las incidencias y el minuto a minuto a través de la web del diario El Comercio.

La reanudación de la MLS es bajo un nuevo formato, el cual consta de seis grupos del ‘A’ al ‘F’ para definir al campeón del torneo.

