Sevilla vs. Roma EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por octavos de final de la Europa League, este jueves 6 de agosto desde las 11:55 a.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de ESPN 2, Movistar Liga de Campeones y Mitele Plus. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

En Duisburgo, Alemania, en partido único, Sevilla y Roma definirán su clasificación a cuartos de final del torneo europeo, que se reanudó este miércoles tras varios meses de receso por la pandemia del coronavirus Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el MSV Arena.

Sevilla vs. Roma: horarios del partido

México - 11:55 a.m.

Perú - 11:55 a.m.

Ecuador - 11:55 a.m.

Colombia - 11:55 a.m.

Bolivia - 12:55 p.m.

Venezuela - 12:55 p.m.

Chile - 12:55 p.m.

Paraguay - 12:55 p.m.

Argentina - 1:55 p.m.

Uruguay - 1:55 p.m.

Brasil - 1:55 p.m.

España - 6:55 p.m.

El Sevilla de Julen Lopetegui, al igual que el Roma del portugués Paulo Fonseca, también cerró LaLiga muy fuerte, aunque lo hizo hace dos semanas y media (19 de julio), y ahora espera que el parón no le afecte.

El técnico vasco, asegurada la participación en la próxima edición de la Liga de Campeones con el cuarto puesto conseguido en LaLiga, dio descanso durante seis días a los suyos y el pasado 26 de julio retomó el trabajo para encarar la recta final de esta atípica temporada.

La plantilla se encontró a las primeras de cambio con el positivo por coronavirus dado por el centrocampista serbio Nemanja Gudelj, lo que trastocó la programación de los entrenamientos al tener que ser éstos individualizados, según el protocolo médico.

Ya el pasado domingo, una vez pasados repetidos test entre los componentes del equipo, todos negativos, Lopetegui pudo trabajar con el grupo y acelerar la preparación de la cita del jueves.

La expedición sevillista partió este miércoles a Alemania con todos los futbolistas actuales de su primera plantilla, salvo Gudelj, quien sigue asintomático en su domicilio con un trabajo específico, y la también ya conocida baja del extremo portugués Rony Lopes, quien fue cedido hace unos días al Niza francés.

El Sevilla se medirá con un Roma que cerró la Serie A con siete victorias y un empate en las últimas ocho jornadas, decidido a regalarse otra gran noche europea contra un equipo español, con todavía en la cabeza la proeza de 2018 contra el Barcelona.

Desde esa noche, cuando remontó el 1-4 adverso del Camp Nou con un contundente 3-0 en el Olímpico en los cuartos de final, Roma encara las copas europeas con particular confianza y tiene claro que, este año en particular, la Liga Europa supone su última oportunidad de clasificarse para la próxima Liga de Campeones.

Sevilla vs. Roma: probables alineaciones

Sevilla: Vaclík; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón; Fernando, Joan Jordán; Ocampos, Éver Banega, Munir; y De Jong.

Roma: Pau López; Mancini, Ibañez, Kolarov; Bruno Peres, Cristante, Diawara, Spinazzola; Mhkitaryan, Zaniolo y Dzeko.

Con información de EFE.

