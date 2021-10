Chile vs. Venezuela en vivo se enfrentan en el partido de la jornada 12 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022 este jueves 14 de octubre desde las 7:00 p.m. (horario peruano). Aquí te contamos dónde ver el duelo entre selecciones sudamericanas, los canales de TV y vía online.

Un partido complicado para ambas selecciones que necesitan sumar de a tres para mantener el sueño del Mundial 2022. La selección chilena busca confirmar su buena presentación que tuvo frente a Paraguay, donde consiguieron una victoria para sumar 10 puntos, manteniéndose en el octavo lugar de diez equipos en las Clasificatorias.

¿A qué hora juegan Chile vs. Venezuela por las Eliminatorias?

Perú – 7:00 p.m.

Venezuela – 8:00 p.m.

Chile – 9:00 p.m.

Colombia – 7:00 p.m.

Ecuador – 7:00 p.m.

México – 7:00 p.m.

Bolivia – 8:00 p.m.

Argentina – 9:00 p.m.

Paraguay – 9:00 p.m.

Uruguay – 9:00 p.m.

Brasil – 9:00 p.m.

España – 2:00 a.m. (15 de octubre)

Ambas representaciones ya se enfrentaron en esta clasificatoria con triunfo de la Vinotinto por 2-1, resultado que se convirtió en la primera derrota de ‘La Roja’ en tierras venezolanas. Ahora, jugando en casa, el equipo de Martín Lasarte buscará cambiar la situación.

El plantel chileno debe ganar al menos cinco de los siete restantes partidos de la clasificatoria para pelear un pasaje a Catar. Una noticia positiva para Chile es que tendrán el retorno del defensa Gary Medel. También tiene listos a Alexis Sánchez y Arturo Vidal, líderes de la generación dorada. Además, en la delantera disponen de una nueva opción: Ben Brereton.

Por su parte, Venezuela derrotó 2-1 a Ecuador, pero no pudo salir del sótano, con siete unidades. El seleccionado venezolano ya se encuentra en Santiago, pero su programa de entrenamiento se vio dificultado luego que autoridades sanitarias chilenas acudieron a su hotel de concentración a fiscalizar al equipo por el Coronavirus (Covid-19).

El hecho causó disgusto en la delegación visitante y en las decenas de hinchas venezolanos que esperaban a los jugadores fuera del hotel y otros tantos en el estadio de Colo Colo donde se realizaría el entrenamiento. ”Los puntos se deben disputar dentro de la cancha. No fuera de ella”, se quejó el vicepresidente de la federación venezolana, José Antonio Quintero, en un mensaje en twitter.

¿Cómo ver Chile vs. Venezuela por las Eliminatorias?

Perú – Gol Perú, Movistar Play

Venezuela – TLT Venezuela

Chile – TNT Sports HD, Estadio TNT Sports

Colombia – Caracol Play

Ecuador – Canal de Fútbol

México – Blue to Go Video Everywhere

Bolivia – COTAS Televisión

Argentina – DeporTV

Uruguay – Vera+

Brasil – SporTV 3

España – Movistar+

Si bien Venezuela necesita ganar para salir de lo más bajo de la tabla, el cuadro de Leo González ya confirmó tres bajas dentro de su esquema titular entre los que figuran John Chancellor, Junior Moreno y Yeferson Soteldo, con este último presuntamente envuelto en actos de indisciplina.

De esta manera será un partido importante para ambas selecciones que cierran la fecha triple de octubre en el estadio San Carlos de Apoquindo ubicado al noreste de la ciudad de Santiago de Chile y tendrán como árbitro principal al brasileño Raphael Claus.

Chile vs. Venezuela: probables alineaciones

Chile: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán, Sebastián Vegas; Erick Pulgar, Arturo Vidal, Tomás Alarcón; Alexis Sánchez, Felipe Mora, Benjamin Brereton.

Venezuela: Wuilker Faríñez; Ronald Hernández, Nahuel Ferraresi, Adrián Martínez, Óscar González; José Martínez, Tomás Rincón; Eduard Bello, Adalberto Peñaranda, Darwín Machís; Eric Ramírez.

¿Dónde jugarán Chile vs. Venezuela por las Eliminatorias?

