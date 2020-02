El último jueves 27 de febrero se llevó a cabo el Inter de Milán vs. Ludogorets por la Europa League. Romelu Lukaku no perdonó y tras un primer cabezazo fallido, anotó el 2-1 con un particular rebote.

Cuando se disputaban los descuentos de la primera mitad, una gran jugada colectiva entre el delantero belga y Alexis Sánchez sirvió para que los locales se adelanten en el marcador.

Romelu Lukaku recibió un milimétrico pase del chileno y cabeceó, el portero despejó pero el rebote le chocó en la cabeza y la pelota ingresó al arco.

Video: YouTube