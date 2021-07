Argentina vs. Egipto EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 2 del Grupo C del fútbol masculino de los Juegos Olímpicos de Tokio, este domingo 25 de julio desde las 2:30 a.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de Marca Claro, Claro Sports, TV Pública y TyC Sports. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Tras la derrota (2-0) ante Australia, Argentina no tendrá margen de error cuando se enfrente a Egipto, que igualó sin goles con España en su estreno olímpico. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Domo de Sapporo.

Argentina vs. Egipto: horarios del partido y canales

México - 2:30 a.m. - Claro Sports y Marca Claro

Perú - 2:30 a.m. - Claro Sports y Marca Claro

Ecuador - 2:30 a.m. - Claro Sports y Marca Claro

Colombia - 2:30 a.m. - Claro Sports y Marca Claro

Bolivia - 3:30 a.m. - Claro Sports y Marca Claro

Venezuela - 3:30 a.m. - Claro Sports y Marca Claro

Paraguay - 3:30 a.m. - Claro Sports y Marca Claro

Chile - 3:30 a.m. - Claro Sports y Marca Claro

Argentina - 4:30 a.m. - TyC Sports, Claro Sports, TV Pública y Marca Claro

Uruguay - 4:30 a.m. - Claro Sports y Marca Claro

Brasil - 4:30 a.m.

España - 9:30 a.m. - Eurosport Player Spain

El equipo de Fernando Batista se vio superado por la velocidad, potencia y disciplina táctica de los chicos ‘Aussies’ el jueves pasado, además de mostrar falta de ideas a la hora de generar peligro en el arco de enfrente cuando tuvo el manejo del balón en la mayor parte del encuentro.

Sus figuras Alexis Mac Allister, Esequiel Barco o Adolfo Gaich tuvieron poco peso específico, algo que no puede volver a repetirse frente a los africanos, otra selección potente que igualó sin goles ante España, uno de los favoritos al oro que defiende Brasil, en su debut olímpico.

El único ‘refuerzo’ mayor, Jeremías Ledesma, fue prácticamente el único que recibió un aprobado, bajo los palos albicelestes, y ahora la prensa argentina se pregunta por qué Batista no apeló a los otros dos cupos permitidos de jugadores mayores de 24 años.

Dentro de la plantilla que tiene en Japón, uno de los revulsivos a los que podría apelar Fernando Batista para revertir esa falta de posesión con mayor ‘punch’ es el jugador de Vélez Sarsfield Thiago Almada, una de las perlas del fútbol argentino que no estuvo ni en el banquillo de suplentes frente a los oceánicos.

Además, para el choque del domingo, Batista deberá hacer un cambio obligado por la expulsión del lateral izquierdo Francisco Ortega.

“Hay que dar vuelta la página. Tenemos que levantarnos lo más rápido posible y preparar bien el partido contra Egipto”, comentó el ‘Bocha’, hermano de Sergio, oro olímpico en Pekín-2008 dirigiendo a Messi, Di María y Riquelme.

“Esto recién empieza. A veces hay resultados que sorprenden, pero todas las selecciones están en un buen nivel. Tenemos que estar tranquilos, nos quedan dos partidos y dependemos de nosotros”, afirmó Batista.

Australia, que se mide ese mismo domingo a España en segundo turno de la llave, lidera la clasificación con tres puntos, seguido de españoles y egipcios con una unidad.

Argentina vs. Egipto: probables alineaciones

Argentina: Ledesma, De La Fuente, Pérez, Medina, Herrera, Barco, Vera, Belmonte, Valenzuela, Mac Allister y Gaich. DT: Fernando Batista.

Egipto: El Shenawy, El Eraki, Hegazi, Ramadan, Hamdi, Fotouh, Tawfik, Ashour, Sobhi, Mohamed y Yasser. DT: Shawky Garib.

Con información de AFP.

Conforme a los criterios de Saber más

MÁS SOBRE TOKIO 2020 EN DT...