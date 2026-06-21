Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Joao Muñoz Tineo

Uruguay vs. Cabo Verde EN VIVO

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Federico Valverde remata desde fuera del parea y el balón se va desviado.

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Pausa de hidratación.

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¡GOOOOL DE CABO VERDE!

Kevin Pina marca el 1-0 a favor de Cabo Verde con un golazo de tiro libre.

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Bentancur es el primer amonestado en Uruguay.

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Dalta de Canobbio en contra de Lopes Cabral y tiro libre a favor de Uruguay.

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Tercer tiro de esquina a favor de Uruguay que busca el primer gol del partido.

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Valverde remata dentro del área y el balón se va desviado.

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Nuevo tiro de esquina a favor de Uruguay.

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Canobbio cabecea dentro del área y el balón choca en el brazo del defensor de Cabo Verde.

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Tiro de esquina a favor de Uruguay.

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Sidny Lopes es amonestado en Cabo Verde.

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Tiro libre a favor de Cabo Verde.

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¡INICIA EL PARTIDO EN MIAMI!

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Todo va quedando listo para el inicio del partido.

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Cabo Verde entona su himno nacional.

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Uruguay entona su himno nacional.

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Cabo Verde igualó sin goles con España en su debut en el Mundial 2026.

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Uruguay llega de empatar 1-1 con Arabia Saudita.

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Alineación de Cabo Verde: Vozinha, Moreira, Pico, Borges, Lopes, Pina, Arcanjo, Mendes, Monteiro, Rodrigues y Benchimol.

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Alineación de Uruguay: Muslera, Varela, Cáceres, Olivera, Sanabria, Ugarte, Bentancur, Valverde, Canobbio, Araujo y Federico Viñas.

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Uruguay y Cabo Verde ya tienen alineaciones confirmadas para el partido de hoy.

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Los jugadores ya calientan dentro del terreno de juego.

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¿En qué canal transmiten Uruguay vs. Cabo Verde EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Perú?

En Perú, el partido Uruguay vs. Cabo Verde por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por América TV y DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+ y Disney+ Premium.

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Uruguay rescató sobre el final un empate 1-1 ante Arabia Saudita con gol de Maximiliano Araújo. Por otro lado, Cabo Verde dio una de las grandes sorpresas del certamen al igualar 0-0 ante España, sostenido por una actuación brillante de su arquero Vozinha.

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¿Dónde ver Uruguay vs. Cabo Verde ONLINE por Mundial 2026?

La partido entre Uruguay vs. Cabo Verde será transmitido ONLINE por América TV GO, Disney+ Premium, DGO y Paramount+. Todas están disponibles en streaming para que lo veas desde tu PC, SmarTV, celular, tablet, etc.

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En España, el partido de la selección paraguaya se podrá ver por televisión en DAZN y Movistar+. Posteriormente, para países como: Panamá, Puerto Rico, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, República Dominicana y El Salvador, el partido va por Tigo Sports y otros canales locales, según el país. Y en Estados Unidos, lo transmite FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

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Canales TV que transmiten Uruguay vs. Cabo Verde EN VIVO por Mundial 2026

El Uruguay vs. Cabo Verde por la fecha 2 del Grupo H del Mundial 2026 será transmitido a través de DirecTV, Paramount+, Disney+ Premium, Canal 5 y AUF TV en Uruguay por cable, señal abierta y streaming. Por otro lado, en Perú podrás ver el partido a través de DirecTV, América TV y Paramount+. Mientras que en el resto de Sudamérica, el partido de Estados Unidos será televisado por DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium. En México míralo por ViX.

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¿A qué hora juega Uruguay vs. Cabo Verde HOY por Mundial 2026?

El partido Uruguay vs. Cabo Verde por la fecha 2 del Grupo H del Mundial 2026 comienza a las 5:00 PM (hora de Perú) y 7:00 PM (hora uruguaya). Te dejamos todos los horarios, según país.

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El equipo dirigido por Marcelo Bielsa empezó la Copa del Mundo con un empate amargo ante Arabia Saudita, a pesar de demostrar superioridad en gran parte del encuentro, no pudieron sacar los 3 puntos. Por otro lado, Cabo Verde le sacó un empate a la campeona de europa, España y buscará dar la sorpresa ante los charrúas.

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Uruguay se enfrenta a Cabo Verde este domingo 21 de junio por la fecha 2 del grupo H del Mundial 2026 en el Estadio Miami. 

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Bienvenidos amigos de El Comercio, a la transmisión minuto a minuto del partido entre Uruguay y Cabo Verde desde Miami por el Mundial 2026.

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