En las Eliminatorias Sudamericanas 2026 se vivirá un momento muy especial en el Uruguay vs. Paraguay , pues este encuentro marcará el retiro de Luis Suárez de la selección uruguaya, según lo anunció el propio futbolista en una conferencia que dio a inicio de semana. Los charrúas le dirán adiós al ‘Pistolero’ en un encuentro que servirá para que los dirigidos por Marcelo Bielsa puedan alcanzar el primer lugar de la tabla de posiciones de las clasificatorias. Para que no te pierdas ningún detalle, te dejamos aquí la hora, canal por dónde ver el duelo y otros detalles del torneo.

El Centenario de Montevideo será el escenario en donde miles de fanáticos uruguayos podrán decirle adiós al atacante del Inter Miami de la MLS. Antes del partido por la jornada 7 de las eliminatorias, Suárez manifestó en conferencia de prensa: “Me cuesta decirlo, pero será el último partido con la selección de mi país. Lo venía pensando y analizando y es el momento indicado. “Tengo mis razones, pero es difícil, muy difícil... pero es el momento. Lo voy a jugar con la misma ilusión que jugué mi primer partido en 2007, con las mismas ganas e ilusión de ese niño de 19 años. Me voy a dejar la vida, me enseñaron a hacer todo eso”, manifestó el ex atacante del Barcelona de España.

En tienda paraguay, Gustavo Alfaro habló sobre lo que significa su debut ante el imponente cuadro charrúa y dejó estas declaraciones: “Uruguay es un equipo intenso. Tenemos que jugar con la misma intensidad, tenemos que presionar con intensidad y salir de la presión con intensidad. Estos trabajos están preparados en función a la intensidad que vamos a tener el viernes”.

El Centenario de Montevideo será el escenario en donde miles de fanáticos uruguayos podrán decirle adiós al atacante del Inter Miami de la MLS.

Hora confirmada del Uruguay vs. Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas 2026

El duelo por las Eliminatorias Sudamericanas de la CONMEBOL entre Uruguay y Paraguay va desde la 6:30 pm de Perú. Si te encuentras en estos países te contamos a qué hora comenzará este duelo:

En México: 5:45 pm

En Colombia: 6:30 pm

En Estados Unidos: 7:30 ET pm

En Argentina: 8:30 pm

En España: 00:30 am

¿ Dónde ver por TV, el partido entre Uruguay - Paraguay en vivo ?

La señal encargada para transmitir los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 son ATV, Movistar Deportes y América Televisión en el Perú. Además en Argentina están TyC Sports , DirecTV Sports, en Colombia RCN y Caracol, en Ecuador El Canal del Fútbol, en Brasil Sportv, en Bolivia Tigo Sports y en Chile TNT Sports y Chilevisión.

Posibles alineaciones de Uruguay y Paraguay

Uruguay : Sergio Rochet; Nahitan Nández, Nicolás Marichal, Sebastian Caceres, Lucas Olaza; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Brian Rodríguez, Facundo Pellistri, Luis Suárez y Maxi Araujo. DT: Marcelo Bielsa.

: Sergio Rochet; Nahitan Nández, Nicolás Marichal, Sebastian Caceres, Lucas Olaza; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Brian Rodríguez, Facundo Pellistri, Luis Suárez y Maxi Araujo. DT: Marcelo Bielsa. Paraguay : Rodrigo Morinigo; Gustavo Velázquez, Fabián Balbuena, Omar Alderete, Néstor Giménez; Damián Bobadilla, Mathias Villasanti, Miguel Almirón, Julio Enciso; Ramón Sosa, Adam Bareiro. DT: Gustavo Alfaro.

¿ En qué estadio se juega Uruguay vs. Paraguay en vivo por las Eliminatorias ?

Uruguay y Paraguay jugarán este viernes en el Centenario de Montevideo, el cual tiene una capacidad para 60,235 aficionados. El recinto deportivo fue creado el pasado 18 de julio de 1930.

Historial de los Uruguay vs Paraguay

Antes del duelo por las Eliminatorias Sudamericanas 2026, repasemos las veces que ambas selecciones se han cruzado a lo largo de su historia. En total, se han encontrado 77 veces, con 33 triunfos para los charrúas, mientras que 25 ganaron los guaraníes.