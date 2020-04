Durante el confinamiento obligatorio por la pandemia por el coronavirus, el atacante argentino Sergio ‘Kun’ Agüero ha aprovechado el tiempo para convertirse en un influencer del estilo gamer. El jugador del Manchester City suele hacer transmisiones en vivo mientras disfruta de los videojuegos. En el último video, el ex Independiente se hizo viral por confundir a los mellizos Funes Mori.

El ‘Kun’ estaba armando su XI inicial para jugar al FIFA cuando de pronto se sorprendió por no poder ubicar a Funes Mori como central. “Pensé que era central. Qué culiados, son iguales, pensé que era el defensa, pero no importa”, afirmó.

Luego de revisar las otras alternativas que tenía para armar su equipo le habló a los seguidores que estaban conectados en la transmisión: “Che, me re confundí. Se cagan de risa ustedes, pero qué querés que haga, llevo todo el día aquí, ya no veo nada. Son iguales, era normal. Igual soy un boludo”, comentó con tono jocoso.

Tras ello, el ‘Kun’ recibió un mensaje en su celular, era uno de los mellizos Funes Mori. Agüero puso el audio en la transmisión, en donde Ramiro explicaba que se había reído demasiado por el error del ex Independiente.

Para finalizar, el delantero dejó una frase para el recuerdo: “Me confundí, guacho, son iguales. Por qué no se dejan el pelo largo, me confunden, no sé como hacen sus mujeres para no confundirlos".

¿El mejor influencer de la cuarentena? Kun Agüero, papá 😂🙌🏼 pic.twitter.com/q92I4ZqtRK — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 29, 2020

EL COMERCIO RESUELVE DUDAS SOBRE EL CORONAVIRUS

¿Cuáles son los síntomas del nuevo coronavirus?

Entre los síntomas más comunes del covid-19 están: fiebre, cansancio y tos seca, aunque en algunos pacientes se ha detectado dolor corporal, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta y diarrea. Estos malestares pueden ser leves o presentarse de forma gradual; sin embargo, existen casos en los que la gente se infecta, pero no desarrolla ningún síntoma, precisó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, la entidad dio a conocer que el 80 % de personas que adquieren la enfermedad se recupera sin llevar un tratamiento especial, 1 de cada 6 casos desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar, la gente mayor y quienes padecen afecciones médicas subyacentes (hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes) tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave y que solo el 2 % de los que contrajeron el virus murieron.

¿Cómo se contagia el coronavirus?

La covid-19 se contagia por el contacto de una persona sana con otra que esté infectada. Esta enfermedad se propaga de persona a persona mediante las gotículas procedentes de la nariz o boca cuando el que se encuentra enfermo tose o exhala.

En muchos casos, estas gotículas caen sobre objetos o superficies, que después tocan otros individuos y se llevan a la nariz, ojos o boca cuando pasan sus manos por la cara.

MÁS EN DT...

NO DEJES DE VER