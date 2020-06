Luis Advíncula fue tendencia en el último tiempo en España gracias a las constantes menciones de Dj MaRiio. El youtuber español cuenta con más de seis millones de suscriptores y sus videos suelen pasar el millón y medio de vistas. En uno de esos episodios, mientras jugaba FIFA, descubrió la velocidad del jugador del Rayo Vallecano y desde entonces suele mencionarlo a menudo. En la última entrega, ambos sostuvieron una conversación y hablaron del famoso meme de los 700 mil euros.

El esperado encuentro entre ambos se dio en el canal de Dj MaRiio. La conversación comenzó con algunas preguntas hacia el jugador y su relación con el Rayo Vallecano. El peruano afirmó que tiene contrato por dos años más y que “espera poder conseguir el objetivo de llegar a LaLiga”.

Asimismo, Advíncula expresó que el Mundial fue “lo más lindo” que le ha tocado vivir en el fútbol, aunque lamentó haber tenido que irse “para casa rápido”. Por otro lado, el lateral de la selección peruana recordó que Everton fue el jugador más veloz que tuvo que enfrentar. Lo puso al nivel de Neymar y Mbappé en cuanto a la rapidez para llevar el balón.

Al final del video, el youtuber le comentó a Advíncula que había sido parte de numerosos memes gracias a las constantes menciones que hace durante sus transmisiones. Incluso, un diario español afirmó que Luis habría pagado 700 mil euros para que DJ MaRiiO le haga propaganda. Según Marca, la FIFA estaba investigando el caso.

“Bueno fuera, para comenzar no tengo esos 700 mil euros. Quisiera tenerlos y luego hablamos”, afirmó entre risas el ex jugador de Sporting Cristal. Luego acotó: “En Instagram me escriben sobre Dj MaRiiO siempre, has hecho buena publicidad”.

Por último, repasaron la ficha de Luis en el FIFA. Aadvíncula aprobó casi todos los stats del juego salvo uno: “En defensa creo que podría un poco más. Siempre se habló que no defendía bien, pero eso es un mito. He ido mejorando con el correr de los años”.

