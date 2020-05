La selección argentina tuvo una complicada fase de grupos en la Copa del Mundo Rusia 2018 y uno de los duelos más recordados de dicha serie, fue el disputado ante Croacia en la segunda jornada del certamen.

Willy Caballero fue el “antagonista” del mencionado partido, pues cometió un terrible blooper que le costó un gol a la selección argentina. El actual portero de Chelsea conversó con Juan Pablo Varsky para la señal de TNT Sports.

"Al otro día de mi error todo el mundo tenía mi teléfono. No la pasé bien. Me llegaron mensajes muy extremos, como amenazas de muerte. Y me hicieron pensar mucho en mi familia y mi futuro”, señaló el arquero.

Caballero también dio detalles de lo que sucedió en aquella recordada jugada que desencadenó la goleada croata sobre la ‘Albiceleste’.

“En el error del gol de Croacia la quise levantar para dársela al Toto Salvio, pero le pegué al piso. La pelota hizo un efecto raro y después definió Redic. Todo el mundo pensó que la quise picar, pero no fue así: nunca piqué una pelota en mi vida. Quería levantarla y pegarle largo porque venían los dos delanteros”, agregó.

Video: YouTube

“Hubiera querido tener una chance más para atajar en la Copa del Mundo. Quería reivindicarme, pero entendí la decisión de Jorge (Sampaoli). Además, Franco (Armani) venía con un gran nivel. El que le confirmó que jugaba fui yo”, finalizó.

