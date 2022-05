El futuro de Kylian Mbappé es incierto, algunos creen que se quedará en el PSG una temporada más, mientras que otros dan por hecho su llegada al Real Madrid. Lo único cierto es que la ‘Tortuga’ ya tiene decidido dónde continuará con su excelente carrera y que muy pronto lo informará.

Marco Verratti, compañero del francés en el PSG, dio su opinión acerca de la situación de Mbappé y espera que se quede en el club. “Tendrá un impacto en el club sea cual sea su decisión. Es uno de los jugadores más importantes del planeta en este momento, así que todos queremos que se quede aquí. En el fútbol, cuando tienes algo en mente, cuando una decisión está cerca, no hablas mucho de ello”, expresó para Le Parisen.

“Es su decisión, y la estoy esperando, como tú. Cuando estoy descansando y veo las notificaciones de que Kylian está en Madrid, me da dolor de estómago (risas). Aunque después me diga: “No te preocupes, estaba de vacaciones. Todos estamos esperando para averiguarlo”, agregó.

“Sabe lo que pienso. No sería un buen consejero, al menos no sería objetivo. No pensaría en su bien, sino en el bien de todos aquí en París”, aseveró.

Sobre la eliminación ante Real Madrid por Champions League

“A este nivel, en la Champions, son partidos en los que todo puede pasar muy rápido. Y el Real lo repitió contra el Chelsea y el Manchester City. El Madrid es un equipo que está acostumbrado a jugar estos partidos y a sufrir. Aquí en París, a veces olvidamos que hay que sufrir para ganar”, señaló.

“Es cierto que con el equipo que tenemos podríamos haberlo hecho mucho mejor, sobre todo en cuanto a juego. Llevo diez años aquí y a menudo lo he disfrutado, pero este año ha sido un poco más difícil. Lo explico por los muchos cambios en la plantilla con al menos seis jugadores que llegaron. Y cuando se cambia mucho, se necesita tiempo”, finalizó.