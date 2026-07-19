Por Marco Quilca León

El Barcelona vio brillar nombres históricos como Diego Armando Maradona, Rivaldo, Ronaldo y Romario. Un hombre fue el que estuvo detrás de esos fichajes: Joan Gaspart, entonces viceperesidente del club. Pero su mejor herencia llegó aquel 14 de diciembre del 2000, casi como un regalo de Navidad: como presidente, vio aquella famosa firma en la servilleta de un pequeño argentino llamado Lionel Messi. Veintiséis años después, Gaspart, en esta charla con El Comercio, aún sigue deleitándose del ’10′ argentino que disputará este domingo su segunda final mundialista ante España, su país.

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