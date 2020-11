Ver en vivo, Colombia vs. Uruguay hoy desde el Metropolitano de Barranquilla por la jornada 3 de las Eliminatorias Qatar 2022. El duelo arranca a las 15:30 horas (Perú y Colombia, y 17:30 horas en Uruguay) y contará con la transmisión de Caracol TV y Movistar Deportes. Asimismo, se puede seguir el minuto a minuto en la web de El Comercio.

Alineaciones confirmadas

Colombia: Ospina; Cuadrado, Yerry Mina, Murillo, Mojica; Barrios, Lerma, Uribe; James Rodríguez, Zapata, Muriel.

Uruguay: Campaña; Cáceres, Giménez, Godín, Viña; Nández, Torreira, Bentancur, De La Cruz; Cavani, Luis Suárez.

Colombia vs. Uruguay EN VIVO: minuto a minuto

Las Eliminatorias Qatar 2022 de la Conmebol comenzaron el jueves 12 de noviembre con los duelos entre Ecuador contra Bolivia, y Argentina frente a Paraguay. En La Paz, fue triunfo ecuatoriano, mientras que en Buenos Aires los paraguayos consiguieron un valioso empate. Hoy, con el Colombia vs. Uruguay continúa la fecha 3.

Colombia vs. Uruguay: posibles titulares

Colombia: David Ospina; Luis Manuel Orejuela o Daniel Muñoz, Jeison Murillo, Yerry Mina, Johan Mojica; Wilmar Barrios, Juan Guillermo Cuadrado, Jefferson Lerma; Luis Fernando Muriel, James Rodríguez y Duván Zapata.

Uruguay: Martín Campaña; Martín Cáceres, José María Giménez, Diego Godín, Matías Viña; Nahitan Nández, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur, Nicolás de la Cruz; Edinson Cavani y Luis Suárez.

Colombia vs. Uruguay: horarios y guía de canales

Colombia | 3:30 p.m. | Caracol TV, Caracol Play

Uruguay | 5:30 p.m. | VTV Uruguay, VTV+

Perú | 3:30 p.m. | Movistar Deportes, Movistar Play

Chile | 5:30 p.m. | Chilevisión, CDF

Argentina | 5:30 p.m. | TyC Sports, TyC Sports Play

Paraguay | 5:30 p.m. | Tigo Sports

México | 2:30 p.m. | Sky Sports, Blue To Go Video Everywhere

Ecuador | 3:30 p.m. | El Canal del Fútbol, DIRECTV Sports

Estados Unidos (Miami y Nueva York) | 3:30 p.m. | Fanatiz, GolTV Play, FITE

España | 9:30 p.m. | #Vamos

Brasil | 5:30 p.m. | Canal por confirmar

Bolivia | 4:30 p.m. | Tigo Sports, COTAS TV

Venezuela | 4:30 p.m. | TLT

Colombia vs. Uruguay: antecedentes y últimos enfrentamientos

11/10/16 | Colombia 2-2 Uruguay | Eliminatorias

13/10/15 | Uruguay 3-0 Colombia | Eliminatorias

28/06/14 | Colombia 2-0 Uruguay | Copa del Mundo

10/09/13 | Uruguay 2-0 Colombia | Eliminatorias

07/09/12 | Colombia 4-0 Uruguay | Eliminatorias

09/09/09 | Uruguay 3-1 Colombia | Eliminatorias

Previa del Colombia vs. Uruguay

Colombia es claro favorito para este partido contra Uruguay. No solo porque llega con sus mejores referentes al partido sino porque jugará en la siempre complicada sede de Barranquilla, que a la hora del partido pronostica casi los 30 grados de temperatura además de lluvia.

En Uruguay, la principal novedad es el regreso de Edinson Cavani a la lista de convocados. En tanto, Luis Suárez, quien marcó 3 goles en las dos primeras fechas de las Eliminatorias, será titular hoy contra loa cafeteros.

La selección de Colombia llega a este encuentro envalentonada por su último empate agónico (2-2) ante Chile en la jornada 2 de las Eliminatorias Qatar 2022. Contra el combinado charrúa confía alcanzar otra victoria de local, como hizo en la fecha 1 ante Venezuela (3-0).

Por su cuenta, la selección de Uruguay debe recuperarse de su caída ante Ecuador (4-2) en Quito, y volver a triunfar como lo hizo en el arranque de las clasificatorias ante Chile (2-1).

