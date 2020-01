Real Madrid y Valencia abren la semifinal de la Supercopa de España en Rey Abdullah Sports City - Yeda, Araba Saudita. El partido se juega este miércoles 8 de enero desde las 14:00 horas (Perú, Ecuador, Colombia); 16:00 (Argentina, Chile, Brasil); 20:00 horas (España) vía DirecTV Sports en diferentes partes de Latinoamérica y Movistar+, Mitele Plus, Movistar Liga de Campeones en España.

El Comercio seguirá el minuto a minuto el partido entre Real Madrid y Valencia desde la página web. Además, te dará a conocer información a detalle de ambos clubes de España, que llegan a Yeda con la intención de disputar la final ante el ganador de la llave entre Barcelona vs. Atlético Madrid.

Conoce los horarios por país, canales de diferentes partes del mundo, estadísticas, posibles alineaciones, cómo y dónde ver el partido de fútbol en vivo y en directo por TV y cualquier dispositivo móvil de manera segura y gratuita.

ESTADÍSTICAS, ALINEACIONES, CÓMO Y DÓNDE VER LA SUPERCOPA

Real Madrid y Valencia buscan una plaza en la final de la Supercopa de España, en su primer año con formato de ‘final four’, en un partido marcado por las bajas en ambos en equipos. En este nuevo formato del torneo se decidió que participasen los dos primeros de la liga española (Barcelona y Atlético Madrid) y los dos finalistas de la Copa del Rey, que en este caso eran Valencia, que fue campeón, y el equipo azulgrana.

El equipo de Zinedine Zidane se ganó el lugar al tener un mejor historial en la Copa del Rey que el Betis. El ganador de este encuentro entre Valencia y Real Madrid se enfrentará en la final al vencedor del partido que el jueves medirá al Barcelona con el Atlético Madrid.

El equipo valenciano busca hacerse con un trofeo que sólo ha ganado una vez en 1999 y tratará de regalar a su afición un primer trofeo en este 2020, tras un inicio de temporada algo convulso.

Después de la traumática salida de Marcelino Toral, Albert Celades ha sabido redirigir al equipo valencianista, que tras flirtear con los puestos de descenso ya es sexto en la Liga y está clasificado para octavos de final de la Champions League.

Sin tres de sus hombres fuertes, Zidane tendrá que recomponer el equipo, especialmente en su parte delantera, lo que parece abrir las puertas a los jóvenes Vinicius, Rodrygo y Luka Jovic. En cambio, Zidane podrá seguir contando en la medular con su centrocampista uruguayo Fede Valverde, al que reservó el fin de semana pasado contra el Getafe en la Liga Santander. El equipo blanco se impuso en su primer encuentro del 3-0 en un partido que sirvió para volver a reencontrarse con el gol tras dos partidos sin marcar.

“Hemos conseguido un muy buen resultado como equipo”, aseguró Zidane el sábado tras el partido, a pocos días de estrenarse en la Supercopa de España, para la que considera que no hay favoritos dada la talla de los participantes.

“Los equipos que van a jugar son los más fuertes. No sé si hay algún favorito”, aseguró el técnico francés, cuyo equipo ha ganado en diez ocasiones el trofeo, sólo superado por el Barcelona.

Real Madrid sin Bale y Benzema

El galés Gareth Bale y el francés Karim Benzema, con distintos problemas físicos tras el encuentro ante el Getafe, no viajarán a Yeda con el Real Madrid para disputar la Supercopa de España ante el Valencia. Sin embargo, cuentan con Mariano Díaz, Brahim Díaz y el colombiano James Rodríguez, que regresan a una lista de Zinedine Zidane.

Zinedine Zidane citó a 23 futbolistas para la disputa del primer título de la temporada. Bale, que padece una infección respiratoria y Benzema, con un problema muscular, según informó el club, se quedan en Madrid junto al belga Eden Hazard y Marco Asensio, que prosiguen con sus respectivas lesiones.

De arqueros, Courtois, Areola y Altube; de defensas, Carvajal, Militao, Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Odriozola y Mendy; de volantes, Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, James e Isco; y delanteros, Lucas Vázquez, Jović, Brahim, Mariano, Vinicius Jr. y Rodrygo.

Valencia sufre baja importante por lesión

El delantero del Valencia Rodrigo Moreno presenta tras el partido de este sábado frente a la SD Eibar un esguince en la rodilla derecha, según ha informado este domingo el club en un comunicado.

El futbolista, que no participó en la sesión de entrenamiento de este domingo, no participará de esta forma en la Supercopa de España, competición en la que el conjunto valencianista se enfrenta el próximo miércoles al Real Madrid en las semifinales que se disputarán Arabia Saudí.

Aunque el Valencia sólo ha indicado que el futbolista está “pendiente de evolución” y no ha indicado el tiempo de recuperación, este será de al menos dos semanas.

La Supercopa ¿De España?

La Supercopa, por segundo año consecutivo y, presumiblemente, durante otros dos más, tendrá a su campeón fuera de España después de que la competición, con cuatro aspirantes por primera vez, haya emigrado a Yeda, en Arabia Saudí. Hace una temporada fue en Tánger (Marruecos) donde el Barcelona superó al Sevilla para hacerse con su decimosexto título en la competición.

Una situación que no fue excepcional sino el punto de arranque de un hecho que tiene pinta de convertirse costumbre. Esa es la intención, al menos, de la Federación Española de Fútbol, que alcanzó un acuerdo para que la puesta en escena de la Supercopa sea en Arabia Saudí.

Este es el comienzo. La Supercopa, un evento decaído, incrustado hasta ahora en pleno verano europeo y sin estímulos excesivos para el espectador, pretende dar un giro y relanzar el interés. Sin embargo, en la Supercopa no es igual. Y España ya sigue los pasos de Italia y Francia que han consolidado fuera del país la puja por este trofeo.

Últimos partidos del Real Madrid

11/12/19 | Brujas 1-3 Real Madrid | Champions League

15/12/19 | Valencia 1-1 Real Madrid | LaLiga Santander

18/12/19 | Barcelona 0-0 Real Madrid | LaLiga Santander

22/12/19 | Real Madrid 0-0 Athletic Club | LaLiga Santander

04/01/20 | Getafe 0-3 Real Madrid | LaLiga Santander

Últimos partidos del Valencia

07/12/19 | Levante 2-4 Valencia | LaLiga Santander

10/12/19 | Ajax 0-1 Valencia | Champions League

15/12/19 | Valencia 1-1 Real Madrid | LaLiga Santander

21/12/19 | Real Valladolid 1-1 Valencia | LaLiga Santander

04/01/19 | Valencia 1-0 Eibar | LaLiga Santander

Conoce el Abdullah Sports City de Yeda en 360 por Google Maps

