Barcelona vs. Huesca EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 27 de LaLiga Santander, este lunes 15 de marzo desde las 3:00 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN 2, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar+, Movistar Laliga 1 y Mitele Plus. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Eliminado de la Champions League a manos de PSG, Barcelona (3° con 56 puntos) volverá a centrar su atención en la liga española, en la que tendrá como próximo rival a Huesca (20° con 20 unidades), uno de los candidatos al descenso. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Camp Nou.

Barcelona vs. Huesca: horarios del partido

México - 2:00 p.m.

Perú - 3:00 p.m.

Ecuador - 3:00 p.m.

Colombia - 3:00 p.m.

Bolivia - 4:00 p.m.

Venezuela - 4:00 p.m.

Chile - 5:00 p.m.

Paraguay - 5:00 p.m.

Argentina - 5:00 p.m.

Uruguay - 5:00 p.m.

Brasil - 5:00 p.m.

España - 9:00 p.m.

Si Barcelona vence a Huesca, se situará a tan solo cuatro puntos del líder de la competición, el Atlético de Madrid, que el sábado empató sin goles en el Coliseum Alfonso Pérez ante el Getafe. Además, el 17 de abril al conjunto catalán le espera la final de la Copa del Rey ante el Athletic Club.

Show Player

La remontada en la liga ha sido meritoria, con 31 puntos sumados de los últimos 33. Barcelona únicamente no sumó los tres puntos en los últimos 11 encuentros de liga ante el Cádiz en el Camp Nou y no pierde desde el 5 de diciembre precisamente ante el mismo rival. Desde entonces, 13 victorias y 3 empates.

Además, la gran imagen dada en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions en París, a pesar del adiós de la competencia, ha logrado que aún sea más sólida la confianza de los jugadores de Koeman en las posibilidades de conseguir dos objetivos que sabrían a gloria en una temporada destinada a ser de transición.

El miércoles, Barcelona se mostró superior al PSG durante prácticamente todo el encuentro y hasta creyó en remontar el 1-4 del partido de ida, pero el penal fallado por Leo Messi antes del descanso con 1-1 en el marcador fue un jarro de agua fría demasiado contundente.

Precisamente el jugador argentino será el gran protagonista del encuentro de este lunes (el Barcelona no jugaba este día de la semana desde el 2011 ante el Villarreal) ante el Huesca porque si disputa el encuentro, algo que se da por hecho, alcanzará a Xavi Hernández como el jugador que más partidos oficiales ha jugado con la camiseta azulgrana, con 767.

La gran novedad de la convocatoria, que Koeman hará pública el mismo lunes, será el central uruguayo Ronald Araujo, que ya está recuperado de su lesión en el tobillo izquierdo.

El Huesca, obligado por la necesidad de su situación en la clasificación, intentará dar la sorpresa en el Camp Nou ante el Barcelona para evitar que la línea de la permanencia se pueda alejar más en esta jornada.

El conjunto oscense ha intentado en esta semana levantarse del duro golpe que le supuso la derrota ante el Celta en El Alcoraz (3-4) ya que le frenó la posibilidad de haber salido del farolillo rojo.

Barcelona vs. Huesca: probables alineaciones

Barcelona: Ter Stegen, Mingueza, Araujo, Umtiti, Jordi Alba, Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Pedri, Messi, Dembélé y Griezmann.

Huesca: Alvaro Fernández, Maffeo, Pulido, Siovas, Insua, Javi Galán, Doumbia, Seoane, Mikel Rico, Ferreiro y Rafa Mir.

Con información de EFE.