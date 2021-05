River Plate vs. Banfield EN DIRECTO online este domingo 02 de mayo desde el Monumental de Núñez. Con transmisión de Fox Sports Premium para toda la Argentina, aquí te dejamos con la guía de TV y los horarios en el mundo para ver el partido de fútbol en vivo por la Copa de la Liga Profesional. Los del ‘Muñeco’ Gallardo quieren aprovechar el mal monento de su rival para obtener una victoria y mantenerse en zona de clasificación.

La previa del River vs. Banfield por Copa de la Liga

River Plate enfrenta este domingo a Banfield y puede presentar un equipo alterno. Eso sí, el Muñeco Gallardo no puede descuidarse, pues aún no asegura su clasificación a la fase final de la Copa de la Liga Argentina. Los Millonarios vienen de caer ante San Lorenzo en la fecha pasada pero a mitad de semana vencieron por 2-1 a Junior de Barranquilla, una victoria polémica pero que puede servir de envión anímico para recuperarse en el torneo local, donde marcha tercero con 18 puntos, misma cantidad que San Lorenzo y Racing.

Banfield no marcha lejos de River. Si obtiene una victoria en el Monumental puede ponerse a 1 punto de la zona de clasificación, aunque su futuro ya no depende de sí mismo. Además, puede ser una buena oportunidad para recuperarse, pues no obtienen una victoria desde hace 4 jornadas, siendo la última el pasado 20 de marzo ante Lanús por 2-0 como local.

¿A qué hora juegan River vs. Banfield por Copa de la Liga?

Argentina: 16:30 horas

Perú: 14:30 horas

Colombia: 14:30 horas

Ecuador: 14:30 horas

Uruguay: 16:30 horas

Chile: 15:30 horas

Paraguay: 15:30 horas

Estados Unidos (este): 15:30 horas

Estados Unidos (pacífico): 12:30 horas

España: 21:30 horas

¿Dónde ver River vs. Banfield por TV?

Argentina | Fox Sports Premium Argentina

Colombia | ESPN2 Colombia

Costa Rica | ESPN3 Norte

República Dominicana | ESPN3 Norte

El Salvador | ESPN3 Norte

Guatemala | ESPN3 Norte

Honduras | ESPN3 Norte

Internacional | AFA Play

México | ESPN3 Norte

Nicaragua | ESPN3 Norte

Panamá | ESPN

Perú | ESPN

Estados Unidos | TyC Sports Internacional, Paramount+

Posibles formaciones de River y Banfield

River Plate: Franco Armani; Alex Vigo, Paulo Díaz, Robert Rojas, David Martínez, Milton Casco; Leonardo Ponzio, Bruno Zuculini, Jorge Carrascal; Federico Girotti y Julián Álvarez.

Banfield: Mauricio Arboleda; Luciano Gómez, Alexis Maldonado, Luciano Lollo, Emanuel Coronel; Giuliano Galoppo, Alejandro Cabrera, Martín Payero; Fabián Bordagaray, Luciano Pons, Juan Pablo Alvarez.

