Barcelona vs. Elche EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 20 de LaLiga Santander, este domingo 24 de enero desde las 10:15 a.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN 2, Movistar Laliga 1, Mitele Plus, Movistar+ y Partidazo in Movistar LaLiga. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Sin Lionel Messi -suspendido- por segundo partido consecutivo, Barcelona afrontará otro duro reto en su objetivo por acercarse al líder Atlético de Madrid, cuando visite a Elche, que lucha por salir de la zona de descenso. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Manuel Martínez Valero.

Barcelona vs. Elche: probables alineaciones

Elche: Edgar Badía, Barragán; Gonzalo Verdú, Josema, Mojica, Josan, Marcone, Guti, Rigoni, Pere Milla y Lucas Boyé.

Barcelona: Ter Stegen, Mingueza, Araujo, Lenglet, Jordi Alba, Busquets, De Jong, Pedri, Braithawaite, Griezmann y Dembélé.

Barcelona enfrentó al Cornellá por la Copa del Rey

Barcelona vs. Elche: horarios del partido

México - 9:15 a.m.

Perú - 10:15 a.m.

Ecuador - 10:15 a.m.

Colombia - 10:15 a.m.

Bolivia - 11:15 a.m.

Venezuela - 11:15 a.m.

Chile - 11:15 a.m.

Paraguay - 12:15 p.m.

Argentina - 12:15 p.m.

Uruguay - 12:15 p.m.

Brasil - 12:15 p.m.

España - 4:15 p.m.

Señal de ESPN en vivo

Satélite vía DirecTV: Canal 621 y 1621

Satélite vía Sky: Canal 548 y Canal 1550

Satélite vía Movistar TV: Canal 480 y 884 (CHILE) - 483 y 884 (PERÚ Y COLOMBIA) - 483 (VENEZUELA)

Satélite vía Claro TV: Canal 174 y 474 (CHILE) - 36 y 1711 (PERÚ) - 510 y 540 (COLOMBIA) - 63 y 124 (PARAGUAY)

Satélite vía StarTV México: Canal 501

Satélite vía INTV Argentina: Canal 101 y 622

Cable vía Telecentro Argentina: Canal 104 y 1009

Cable vía Tigo: Canal 508 y 701 (BOLIVIA) - 3002 y 1101 (EL SALVADOR)

Cable vía Cablevisión Argentina: Canal 22 y 103

Cable vía GrupoTV Ecuador: Canal 200 y 730

Cable vía Movistar TV Perú: Canal 504 y 740

Cable vía VTR Chile: Canal 49 para Santiago

Cable vía CMET Chile: Canal 53

Cable vía Claro TV: Canal 174 y 474 (CHILE) - 64 y 521 (PERÚ) - 510 y 1510 (COLOMBIA) - 40, 203 y 1203 (EL SALVADOR) - 203 (GUATEMALA) - 203 y 1218 (NICARAGUA)

Barcelona enfrentó al Cornellá por la Copa del Rey

Cómo ver ESPN por internet (ESPN Play)

ESPN tiene su plataforma ESPN Play, un servicio de streaming online. Lo único que debes de hacer es ingresar con tu cuenta de tu operador nacional, registrarte y podrás tener acceso a toda la programación que se transmite en ESPN. Allí puedes ver los partidos de los clubes más importantes como Real Madrid, Barcelona, Boca Juniors, River Plate, Manchester United, Liverpool y otros deportes como UFC, pues se vive la previa al McGregor vs. Poirier 2 por el UFC 257.

ESPN 2 en vivo online

ESPN 2 se ha vuelto la señal más importante de ESPN para su señal SUR y es donde se transmiten los encuentros más atractivos del fin de semana, tales como los partidos de Boca Juniors, River Plate o incluso del Real Madrid y del Barcelona. En Sudamérica cuenta con dos señales:

Señal Sur (excepto Chile)

Señal Chile, disponible únicamente en este país y usa como referencia el horario de Santiago.

Barcelona vs. Elche: previa

Elche (18° con 17 unidades) llega al partido rearmado de efectivos tras recuperar lesionados y sancionados, mientras que el Barcelona (4° con 34 puntos), además de no contar con su gran estrella por sanción, acumula un importante desgaste físico como consecuencia de haber disputado tres prórrogas en solo diez días.

(18° con 17 unidades) llega al partido rearmado de efectivos tras recuperar lesionados y sancionados, mientras que el (4° con 34 puntos), además de no contar con su gran estrella por sanción, acumula un importante desgaste físico como consecuencia de haber disputado tres prórrogas en solo diez días. Pese a la baja por sanción de Lionel Messi, el Barcelona espera prolongar su racha de tres victorias consecutivas en LaLiga y sumar otro triunfo más en su visita al Martínez Valero

espera prolongar su racha de tres victorias consecutivas en LaLiga y sumar otro triunfo más en su visita al Martínez Valero El Barcelona acude al partido con un sabor agridulce. La derrota en la final de la Supercopa de España, el pasado domingo, frente al Athletic Club (2-3) ensombreció la regularidad liguera que había mostrado el equipo este 2021, sumando tres victorias seguidas a domicilio en Huesca (0-1), Granada (0-4) y ante el propio Athletic (2-3).

acude al partido con un sabor agridulce. La derrota en la final de la Supercopa de España, el pasado domingo, frente al Athletic Club (2-3) ensombreció la regularidad liguera que había mostrado el equipo este 2021, sumando tres victorias seguidas a domicilio en Huesca (0-1), Granada (0-4) y ante el propio Athletic (2-3). Ahora, tras sufrir para eliminar al Cornellá (0-2) en la Copa del Rey, los culés llegan a Elche clasificados para los octavos de final del torneo del KO y con la mente ya puesta en la LaLiga, donde aspiran a seguir recortando la diferencia de puntos que les separa del líder, el Atlético, y del Real Madrid.

clasificados para los octavos de final del torneo del KO y con la mente ya puesta en la LaLiga, donde aspiran a seguir recortando la diferencia de puntos que les separa del líder, el Atlético, y del Real Madrid. La baja de Lionel Messi en Barcelona se suma a las lesiones de larga duración de los defensas Gerard Piqué y Sergi Roberto, y los atacantes Philippe Coutinho y Ansu Fati. En cambio, el lateral Sergiño Dest, ausente ante el Cornellà por unas molestias musculares en la pierna derecha, ya se entrena con normalidad y ha entrado en la convocatoria.

Con información de EFE.

Conforme a los criterios de Saber más

MÁS NOTICIAS SOBRE BARCELONA

MÁS EN DT...