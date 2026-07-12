Victoria Beckham protagonizó un divertido momento en redes sociales durante el partido entre Inglaterra y Noruega, que rápidamente se convirtió en meme.
Victoria Beckham protagonizó un divertido momento en redes sociales durante el partido entre Inglaterra y Noruega, que rápidamente se convirtió en meme.
Por Redacción EC

Victoria Beckham volvió a captar la atención mundial, pero esta vez no por la moda, sino por su reacción durante el partido entre Inglaterra y Noruega por los cuartos de final del Mundial 2026. La empresaria fue enfocada en las gradas mientras observaba el encuentro junto a su familia, generando múltiples comentarios en redes sociales por su expresión seria en medio de la tensión del duelo.

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