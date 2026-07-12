Victoria Beckham volvió a captar la atención mundial, pero esta vez no por la moda, sino por su reacción durante el partido entre Inglaterra y Noruega por los cuartos de final del Mundial 2026. La empresaria fue enfocada en las gradas mientras observaba el encuentro junto a su familia, generando múltiples comentarios en redes sociales por su expresión seria en medio de la tensión del duelo.

El momento se volvió viral casi de inmediato, ya que contrastaba con la euforia de los hinchas ingleses tras la remontada de su selección. Mientras figuras como David Beckham celebraban con entusiasmo, la reacción de Victoria fue interpretada por los usuarios como “icónica”, desatando una ola de memes en distintas plataformas digitales.

El partido, disputado en Miami, terminó con victoria de Inglaterra por 2-1 en tiempo extra, con Jude Bellingham como gran figura al marcar un doblete que selló la clasificación a semifinales. La intensidad del encuentro y su desenlace dramático también contribuyeron a amplificar la repercusión del gesto de Beckham en redes.

Lejos de incomodarse, la propia Victoria compartió imágenes del momento en sus redes sociales, tomándose con humor la viralización. Así, una vez más, demostró su capacidad para mantenerse vigente en la cultura pop, incluso en escenarios deportivos donde su presencia siempre genera atención.