Al Nassr vs Al Khaleej con Cristiano Ronaldo EN VIVO HOY: ver transmisión del partido en el Estadio Príncipe Mohamed bin Fahd por la jornada 7 de la Saudi Pro League. ¿A qué hora juegan? El partido comienza hoy, sábado 12 de septiembre de 2026, a la 1:00 PM (hora peruana), que son las 3:00 PM de Argentina, las 12:00 PM de México y las 2:00 PM de Estados Unidos. ¿Dónde ver? FOX One y tubi transmiten el partido en México, mientras que en España lo podrás ver por televisión a través de Movistar Liga de Campeones. Finalmente, si te encuentras en Estados Unidos, podrás mirarlo por FOX Soccer Plus, fuboTV y FOX One.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Champions League en vivo y en directo. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Bayern Múnich y entre otros, buscarán alzar la orejona con este nuevo formato.