La tensión aumentó durante la semifinal del Mundial 2026 entre España y Francia cuando Kylian Mbappé protagonizó un cruce con Unai Simón que terminó con una amonestación para el capitán francés.

El delantero fue a presionar con demasiada intensidad al arquero español en una acción que el árbitro consideró antirreglamentaria, por lo que decidió mostrarle la tarjeta amarilla.

Mbappé fue con todo sobre Unai Simón

La jugada se produjo mientras Francia intentaba recuperar rápidamente el balón para buscar el descuento. Mbappé fue a incomodar a Unai Simón en su salida, excediéndose en la presión sobre el guardameta.

El árbitro no dudó en detener el juego y sancionar al atacante francés con tarjeta amarilla.

MBAPPÉ LO FUE A BUSCAR A UNAI SIMÓN



El delantero de Francia presionó más de la cuenta al arquero de España y fue amonestado.#FIFAWorldCup | #MundialEnDSPORTS pic.twitter.com/t6rdK2krJa — DSPORTS (@DSports) July 14, 2026

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