Mbappé vio la amarilla tras presionar de más a Unai Simón en la semifinal del Mundial. Foto: @DSports
Mbappé vio la amarilla tras presionar de más a Unai Simón en la semifinal del Mundial. Foto: @DSports
Por Redacción EC

La tensión aumentó durante la semifinal del Mundial 2026 entre España y Francia cuando Kylian Mbappé protagonizó un cruce con Unai Simón que terminó con una amonestación para el capitán francés.

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