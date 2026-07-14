Por Redacción EC
La tensión aumentó durante la semifinal del Mundial 2026 entre España y Francia cuando Kylian Mbappé protagonizó un cruce con Unai Simón que terminó con una amonestación para el capitán francés.
La tensión aumentó durante la semifinal del Mundial 2026 entre España y Francia cuando Kylian Mbappé protagonizó un cruce con Unai Simón que terminó con una amonestación para el capitán francés.
El delantero fue a presionar con demasiada intensidad al arquero español en una acción que el árbitro consideró antirreglamentaria, por lo que decidió mostrarle la tarjeta amarilla.
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Mbappé fue con todo sobre Unai Simón
La jugada se produjo mientras Francia intentaba recuperar rápidamente el balón para buscar el descuento. Mbappé fue a incomodar a Unai Simón en su salida, excediéndose en la presión sobre el guardameta.
El árbitro no dudó en detener el juego y sancionar al atacante francés con tarjeta amarilla.
MBAPPÉ LO FUE A BUSCAR A UNAI SIMÓN— DSPORTS (@DSports) July 14, 2026
El delantero de Francia presionó más de la cuenta al arquero de España y fue amonestado.#FIFAWorldCup | #MundialEnDSPORTS pic.twitter.com/t6rdK2krJa
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