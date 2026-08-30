Antel TV EN VIVO ONLINE: transmite el partido de Peñarol vs. Nacional por la cuarta jornada del Torneo Clausura desde el estadio Campeón del Siglo. ¿Cómo ver Antel TV EN VIVO? Para ver Antel TV, debes descargar la aplicación oficial en tu Smart TV o celular (desde Google Play Store o App Store) o ingresar al sitio web anteltv.com.uy desde tu computadora, para luego presionar “Ingresar” e iniciar sesión con tu cuenta o registrarte si es tu primera vez; finalmente, si eres cliente de Antel, es importante que vincules tu número de línea o contrato en la configuración del perfil para desbloquear automáticamente todos los canales en vivo.

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