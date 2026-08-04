Por Redacción EC

Apple TV EN VIVO: transmite el partido de vs HOY con en el Nu Stadium por la fecha 1 del Grupo A de la . ¿Cómo ver Apple TV? Apple TV es la plataforma oficial para ver el dueli entre Inter Miami y Atlético San Luis mediante el servicio MLS Season Pass. Puedes acceder desde Smart TV, laptops, celulares o el dispositivo Apple TV 4K usando un Apple ID gratuito. En televisores solo debes descargar la app; en Android se ingresa desde tv.apple.com. Para ver el partido, basta con entrar a MLS Season Pass, seleccionar “Suscribirse” y confirmar el pago.

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