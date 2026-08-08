Apple TV EN VIVO: transmite el partido de Inter Miami vs Monterrey HOY con Lionel Messi en el Nu Stadium por la fecha 2 del Grupo A de la Leagues Cup 2026. ¿Cómo ver Apple TV? Apple TV es la plataforma oficial para ver el dueli entre Inter Miami y Atlético San Luis mediante el servicio MLS Season Pass. Puedes acceder desde Smart TV, laptops, celulares o el dispositivo Apple TV 4K usando un Apple ID gratuito. En televisores solo debes descargar la app; en Android se ingresa desde tv.apple.com. Para ver el partido, basta con entrar a MLS Season Pass, seleccionar “Suscribirse” y confirmar el pago.