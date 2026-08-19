Por Joao Muñoz Tineo

Apple TV y MLS Season Pass EN VIVO: transmite el partido de vs. Philadelphia Union por la jornada 21 de la Conferencia Este de la desde el Subaru Park. El partido arrancará a las 6 y 30 de la tarde (horario peruano) este miércoles 19 de agosto del 2026. ¿Dónde ver Apple TV y MLS Season Pass EN VIVO y ONLINE? Puedes ver Apple TV y el contenido de la MLS en vivo y online de manera oficial a través de la aplicación Apple TV. A partir de la temporada 2026, todos los partidos de la Major League Soccer, la Leagues Cup y los Playoffs están incluidos directamente con la suscripción estándar de Apple TV, sin necesidad de adquirir un pase de temporada por separado.

VIDEO RECOMENDADO
Copa Libertadores EN VIVO
Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.