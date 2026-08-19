Apple TV y MLS Season Pass EN VIVO: transmite el partido de Inter Miami vs. Philadelphia Union por la jornada 21 de la Conferencia Este de la MLS 2026 desde el Subaru Park. El partido arrancará a las 6 y 30 de la tarde (horario peruano) este miércoles 19 de agosto del 2026. ¿Dónde ver Apple TV y MLS Season Pass EN VIVO y ONLINE? Puedes ver Apple TV y el contenido de la MLS en vivo y online de manera oficial a través de la aplicación Apple TV. A partir de la temporada 2026, todos los partidos de la Major League Soccer, la Leagues Cup y los Playoffs están incluidos directamente con la suscripción estándar de Apple TV, sin necesidad de adquirir un pase de temporada por separado.

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