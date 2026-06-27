Argelia vs Austria EN VIVO HOY: ver transmisión del partido este sábadoo 27 de junio en el Estadio Kansas City por la fecha 3 del Grupo J del Mundial 2026. ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, sábado 27 de junio de 2026, a las 9:00 p.m. (hora peruana), que son las 11:00 PM de Argentina, las 8:00 PM de México y las 10:00 PM de Estados Unidos. ¿Dónde ver? DirecTV, Paramount+ y DGO transmiten el partido en Perú, mientras que en España lo podrás ver a través de DAZN y Movistar+. En México lo televisan a través de ViX.

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