El travesaño le negó un golazo a Mac Allister y salvó a Inglaterra en la semifinal. Foto: @SC_ESPN
El travesaño le negó un golazo a Mac Allister y salvó a Inglaterra en la semifinal. Foto: @SC_ESPN
Por Redacción EC

Argentina estuvo a punto de romper el empate en la semifinal del Mundial 2026 gracias a una brillante acción de Alexis Mac Allister, quien conectó un potente cabezazo dentro del área que hizo vibrar a los hinchas.

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