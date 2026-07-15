Argentina estuvo a punto de romper el empate en la semifinal del Mundial 2026 gracias a una brillante acción de Alexis Mac Allister, quien conectó un potente cabezazo dentro del área que hizo vibrar a los hinchas.
Cuando todo parecía indicar que el balón terminaría en el fondo de la red, el poste apareció como el gran aliado de Inglaterra para mantener el marcador sin cambios.
PUEDES VER: Argentina vs Inglaterra EN VIVO: sigue el minuto a minuto de la semifinal del Mundial 2026
La jugada nació tras un ataque bien elaborado por la Albiceleste. Mac Allister se elevó entre los defensores ingleses y conectó un certero cabezazo que superó al arquero.
Sin embargo, el remate terminó impactando en el palo, privando al mediocampista argentino de convertir uno de los mejores goles del encuentro.
La Argentina de Lionel Messi y la Inglaterra de Harry Kane se citan el miércoles 15 de julio en Atlanta en el partido más crucial de su picante historia: las semifinales del Mundial de 2026. (AFP)