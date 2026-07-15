Argentina estuvo a punto de romper el empate en la semifinal del Mundial 2026 gracias a una brillante acción de Alexis Mac Allister, quien conectó un potente cabezazo dentro del área que hizo vibrar a los hinchas.

Cuando todo parecía indicar que el balón terminaría en el fondo de la red, el poste apareció como el gran aliado de Inglaterra para mantener el marcador sin cambios.

La jugada nació tras un ataque bien elaborado por la Albiceleste. Mac Allister se elevó entre los defensores ingleses y conectó un certero cabezazo que superó al arquero.

Sin embargo, el remate terminó impactando en el palo, privando al mediocampista argentino de convertir uno de los mejores goles del encuentro.

¡¡EL PALO SALVÓ A INGLATERRA!! ¡ERA UN GOLAZO DE MAC ALLISTER DE CABEZA!



⚽ #ESPNMundial

📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/vQYUtHustM — SportsCenter (@SC_ESPN) July 15, 2026

VIDEO RECOMENDADO