Arsenal vs. Borussia Dortmund EN VIVO HOY: ver transmisión del partido amistoso desde el Emirates Stadium de Londres. ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, domingo 9 de agosto de 2026, a las 8:00 a.m. (hora peruana), que son las 10:00 AM de Argentina, las 7:00 AM de México y las 9:00 AM de Estados Unidos. ¿Dónde ver? ESPN y Disney Plus transmiten el partido amistoso mediante cable y streaming ONLINE para toda Sudamérica. Por su lado, en México solo se podrá ver a través de Disney Plus. Asimismo, podras seguir todos los detalles en la web de El Comercio.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.