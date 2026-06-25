La selección de Ecuador vivió una noche inolvidable en el Mundial 2026. Tras derrotar por 2-1 a Alemania, los jugadores de la Tri estallaron de alegría en el terreno de juego y celebraron una clasificación que parecía complicada antes del inicio del partido.

El pitazo final desató la emoción. Los futbolistas se abrazaron en el césped, mientras los miles de hinchas ecuatorianos presentes en el estadio celebraban con euforia una victoria que mantiene al equipo con vida en la Copa del Mundo.

En medio de la fiesta, el técnico Sebastián Beccacece se fundió en un emotivo abrazo con los integrantes de su comando técnico, consciente de que el objetivo estaba cumplido.

La emocionante celebración de Ecuador tras vencer a Alemania y clasificar en el Mundial 2026. Foto: @SC_ESPN

Así fueron los goles del Ecuador vs Alemania

Alemania golpeó muy temprano en el encuentro. Apenas al minuto 2, Leroy Sané aprovechó una acción ofensiva de los europeos para abrir el marcador y poner en aprietos a la selección ecuatoriana.

Sin embargo, la Tri reaccionó en la segunda mitad y encontró el camino hacia la remontada. El empate llegó tras una jugada que devolvió la esperanza a los sudamericanos y cambió el impulso del partido.

El gol de la victoria apareció a los 77 minutos. Ecuador ejecutó un tiro de esquina y, en medio de la confusión en el área alemana, Gonzalo Plata reaccionó más rápido que todos para meter la puntera y enviar el balón al fondo de la red, desatando la locura de los aficionados ecuatorianos.

¡¡¡¡HISTÓRICO!!!! ¡¡¡ECUADOR LE GANÓ A ALEMANIA Y CLASIFICÓ A LOS 16AVOS DE FINAL DE LA COPA DEL MUNDO!!! ¡¡LA TRI DE BECCACECE SIGUE SU CAMINO!!



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Ecuador consigue el resultado que necesitaba

La victoria por 2-1 era el único resultado que le servía a Ecuador para mantenerse en carrera en el Mundial y el equipo respondió en el momento más importante.

Aunque el triunfo no modificó su posición final en el Grupo E, la Tri terminó la fase inicial en el tercer lugar, por detrás de Costa de Marfil y Alemania, pero con cuatro puntos, una cosecha suficiente para clasificar a los dieciseisavos de final.

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