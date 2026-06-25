Ecuador derrota a Alemania y celebra un pase histórico a los dieciseisavos de final. Foto: @SC_ESPN
Ecuador derrota a Alemania y celebra un pase histórico a los dieciseisavos de final. Foto: @SC_ESPN
Por Redacción EC

La selección de Ecuador vivió una noche inolvidable en el Mundial 2026. Tras derrotar por 2-1 a Alemania, los jugadores de la Tri estallaron de alegría en el terreno de juego y celebraron una clasificación que parecía complicada antes del inicio del partido.

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