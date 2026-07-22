Haaland celebró sus 26 años en Saint-Tropez acompañado por Riyad Mahrez. Foto: Instagram/Haaland
Haaland celebró sus 26 años en Saint-Tropez acompañado por Riyad Mahrez. Foto: Instagram/Haaland
Por Redacción EC

Erling Haaland celebró sus 26 años en Saint-Tropez, Francia, donde disfrutó de una jornada de descanso antes de retomar sus compromisos deportivos con el Manchester City.

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