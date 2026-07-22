Erling Haaland celebró sus 26 años en Saint-Tropez, Francia, donde disfrutó de una jornada de descanso antes de retomar sus compromisos deportivos con el Manchester City.

El delantero noruego fue captado en el exclusivo club de playa Shellona, en un video que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y llamó la atención de sus seguidores.

Haaland compartió la celebración con Riyad Mahrez

En las imágenes difundidas en redes, Haaland aparece junto al reconocido DJ &Me y acompañado de Riyad Mahrez, excompañero suyo en el Manchester City, quien actualmente continúa su carrera fuera del fútbol inglés.

La reunión tuvo lugar en uno de los destinos turísticos más populares de la Costa Azul francesa, frecuentado por celebridades y deportistas durante la temporada de verano europeo.

Tras una exigente temporada y su participación en el Mundial 2026, Haaland aprovecha sus días de descanso antes de reincorporarse a la pretemporada del Manchester City.

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