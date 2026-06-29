Por Redacción EC
Gustavo Alfaro volvió a demostrar por qué se ha convertido en uno de los grandes líderes de la selección paraguaya. En una noche histórica para la Albirroja, el técnico argentino mantuvo la calma en los momentos de máxima tensión y condujo a su equipo a una memorable eliminación de Alemania en el Mundial 2026.
Gustavo Alfaro volvió a demostrar por qué se ha convertido en uno de los grandes líderes de la selección paraguaya. En una noche histórica para la Albirroja, el técnico argentino mantuvo la calma en los momentos de máxima tensión y condujo a su equipo a una memorable eliminación de Alemania en el Mundial 2026.
Paraguay se impuso por 4-3 en la tanda de penales, después de un empate 1-1 en los 120 minutos de juego, y selló una de las mayores hazañas de su historia en la Copa del Mundo.
Alfaro mostró nervios de acero en la tanda de penales
A un penal de consumar la clasificación, las cámaras captaron a Gustavo Alfaro arengando y alentando a sus futbolistas desde la zona técnica. Lejos de mostrar desesperación, el entrenador se mantuvo sereno y transmitió confianza a sus jugadores en uno de los momentos más decisivos del encuentro.
PUEDES VER: Fin de una era: Alemania pierde su primera definición por penales en una Copa del Mundo
Su actitud terminó convirtiéndose en una de las imágenes más representativas de la histórica clasificación paraguaya. MIRA EL VIDEO COMPLETO.
Una vez consumada la victoria, el seleccionador paraguayo explotó de emoción. Alfaro celebró mirando hacia la tribuna, saludando a los aficionados paraguayos presentes en el Gillette Stadium de Foxborough y fundiéndose en abrazos con los integrantes de su cuerpo técnico.
EL HOMBRE QUE SE METE EN LA HISTORIA DE PARAGUAY: LAS LÁGRIMAS DE GUSTAVO ALFARO, TRAS LOGRAR LA UTOPÍA IMPOSIBLE.— SportsCenter (@SC_ESPN) June 29, 2026
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Paraguay logró una de las mayores hazañas de su historia
La Albirroja eliminó por primera vez a Alemania en una Copa del Mundo y, además, se convirtió en el primer equipo en derrotar a los germanos en una tanda de penales mundialista.
El conjunto dirigido por Alfaro resistió durante los 120 minutos y encontró la recompensa desde los once pasos gracias a las dos atajadas de Orlando Gill y al penal decisivo convertido por José María Canale.
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