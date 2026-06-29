La imagen de Gustavo Alfaro que resume la histórica clasificación de Paraguay ante Alemania. Foto: @DSports
La imagen de Gustavo Alfaro que resume la histórica clasificación de Paraguay ante Alemania. Foto: @DSports
Por Redacción EC

Gustavo Alfaro volvió a demostrar por qué se ha convertido en uno de los grandes líderes de la selección paraguaya. En una noche histórica para la Albirroja, el técnico argentino mantuvo la calma en los momentos de máxima tensión y condujo a su equipo a una memorable eliminación de Alemania en el Mundial 2026.

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