Bayern Múnich vs. Bodo Glimt EN VIVO HOY con Luis Díaz: ver transmisión del partido en el Estadio Allianz Arena por la fecha 1 de la Champions League 2026. ¿A qué hora juegan? El partido comienza hoy, vjueves 10 de septiembre de 2026, a las 2:00 p.m. (hora peruana), que son las 4:00 PM de Argentina, la 1:00 PM de México y las 3:00 PM de Estados Unidos. ¿Dónde ver? ESPN y Disney+ Premium, transmiten el partido en Perú y resto de países de Sudamérica. Mientras que en México lo pasan FOX y FOX One. Por otro lado, en España lo transmite Movistar Liga de Campeones y en Estados Unidos, míralo a través de Paramount+ y TUDN.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Champions League en vivo y en directo. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Bayern Múnich y entre otros, buscarán alzar la orejona con este nuevo formato.