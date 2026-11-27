Bayern Múnich vs Hamburgo EN VIVO HOY con Luis Díaz: ver transmisión del partido en el Volksparkstadion por la fecha 11 de la Bundesliga 2026/27. ¿A qué hora juegan? El partido comienza hoy, sábado 28 de noviembre de 2026, a las 9:30 a.m. (hora colombiana), que son las 11:30 a.m. de Argentina, las 8:30 a.m. de México y las 10:30 a.m. de Estados Unidos. ¿Dónde ver? Disney+ Premium transmite el partido en Perú y resto de países de Sudamérica. Mientras que en México lo pasan FOX y FOX One. Por otro lado, en España lo transmite DAZN y en Estados Unidos, míralo a través de Fandango, Telemundo fuboTV.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Champions League en vivo y en directo. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Bayern Múnich y entre otros, buscarán alzar la orejona con este nuevo formato.