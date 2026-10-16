Ver Bayern Múnich vs. Leipzig EN VIVO HOY con Luis Díaz: mira la transmisión del partido en el estadio Allianz Arena por la fecha 6 de la Bundesliga. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 17 de octubre de 2026, a las 11:30 de la mañana (hora peruana), que son las 1:30 PM de Argentina y Chile, las 10:30AM de México y las 6:30 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney Plus transmite en Sudamérica, Caliente TV y Amazon Prime Video lo pasan en México, y ESPN+ en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de Barcelona en LaLiga, Copa del Rey y Champions League, EN DIRECTO.