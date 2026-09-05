¡Insólito blooper del Inter! Se durmieron todos y Rasmus Hojlund marcó golazo con Napoli | VIDEO
¡Insólito blooper del Inter! Se durmieron todos y Rasmus Hojlund marcó golazo con Napoli | VIDEO
Por Redacción EC

Rasmus Hojlund fue protagonista de una de las jugadas más curiosas del fin de semana en el partido Napoli vs. Inter por la tercera fecha de la Serie A 2026/27. El delantero danés aprovechó un insólito error del conjunto ‘neroazzurri’ para marcar el 2-0 parcial con el que ampliaron su ventaja en el Giuseppe Meazza.

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