¡Insólito blooper del Inter! Se durmieron todos y Rasmus Hojlund marcó golazo con Napoli | VIDEO

Rasmus Hojlund fue protagonista de una de las jugadas más curiosas del fin de semana en el partido Napoli vs. Inter por la tercera fecha de la Serie A 2026/27. El delantero danés aprovechó un insólito error del conjunto ‘neroazzurri’ para marcar el 2-0 parcial con el que ampliaron su ventaja en el Giuseppe Meazza.

Apenas tres minutos después del primer gol, llegó la jugada de Hojlund: los futbolistas del equipo local se quedaron prácticamente inmóviles al creer que la pelota iba a salir del campo, pero el balón permaneció sobre la línea y Giovanni Di Lorenzo reaccionó antes que todos para tocarlo hacia el atacante danés.

INSÓLITO lo que pasó en el gol de Hojlund para el 2-0 parcial de Napoli vs. Inter... ¡TODOS PENSARON QUE LA PELOTA SALIÓ, DI LORENZO ESTUVO ATENTO Y EL DANÉS Y LA CLAVÓ JUNTO AL PALO!



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Hojlund no desaprovechó el regalo. Tras recibir el balón, encaró y sacó un potente remate desde fuera del área que superó a Yann Sommer para establecer el 2-0. La curiosa secuencia incluso sorprendió durante la transmisión oficial, que inicialmente no mostró el inicio de la jugada porque se encontraba repitiendo una acción anterior.

El tanto, sin embargo, terminó siendo insuficiente para Napoli. Inter reaccionó en el segundo tiempo, remontó el marcador y terminó imponiéndose por 3-2, en un partido que dejó como una de sus imágenes más llamativas el blooper defensivo que Hojlund convirtió en gol.

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