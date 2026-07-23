Por Joao Muñoz Tineo

vs. EN VIVO HOY: ver transmisión del partido en el Estadio Hernando Siles de La Paz por los playoffs de la . ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, jueves 23 de julio de 2026, a las 6:00 p.m. (hora boliviana), que son las 5:00 PM de Perú, las 4:00 PM de México y las 6:00 PM de Estados Unidos. ¿Dónde ver? ESPN, DirecTV, DGO y Disney+ Premium, transmiten el partido en Bolivia, mientras que en Perú, también podrás verlo a través de DirecTV, Disney+ Premium, DGO y ESPN. Sigue todas las incidencias del encuentro aquí ONLINE.

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