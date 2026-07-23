Bolívar vs. Gremio EN VIVO HOY: ver transmisión del partido en el Estadio Hernando Siles de La Paz por los playoffs de la Copa Sudamericana. ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, jueves 23 de julio de 2026, a las 6:00 p.m. (hora boliviana), que son las 5:00 PM de Perú, las 4:00 PM de México y las 6:00 PM de Estados Unidos. ¿Dónde ver? ESPN, DirecTV, DGO y Disney+ Premium, transmiten el partido en Bolivia, mientras que en Perú, también podrás verlo a través de DirecTV, Disney+ Premium, DGO y ESPN. Sigue todas las incidencias del encuentro aquí ONLINE.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.