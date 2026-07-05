Brasil vs Noruega EN VIVO HOY: ver transmisión del partido en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey por octavos de final del Mundial 2026. ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, domingo 5 de julio de 2026, a las 3:00 p.m. (hora peruana), que son las 5:00 PM de Argentina, las 2:00 PM de México y las 4:00 PM de Estados Unidos. ¿Dónde ver? DirecTV, DGO y Paramount+ transmiten el partido en Perú y Sudamérica, mientras que en México podrás ver el partido a través de ViX. En España lo televisan a través de DAZN, Movistar+ y RTVE La 1.

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