Canal 5 EN VIVO: transmite el partido de Uruguay vs Arabia Saudita desde el Hard Rock Stadium por el Grupo H de la fecha 1 del Mundial 2026. ¿Cómo ver Canal 5 EN VIVO? En Uruguay, puedes ver Canal 5 en vivo por diferentes opciones. La señal está disponible de forma gratuita mediante televisión abierta digital con una antena compatible. También se puede acceder a través de operadores de cable como DirecTV (canal 164 SD y 1164 HD) y Flow (canal 15 HD y 115 SD), además de otros servicios locales según la zona. Para quienes prefieren verlo por internet, la señal está disponible mediante plataformas como Antel TV y los servicios digitales de los Medios Públicos de Uruguay, permitiendo seguir la programación desde celulares, computadoras y Smart TV.

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