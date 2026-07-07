Colombia estuvo muy cerca de abrir el marcador en su partido de los cuartos de final del Mundial 2026. Cuando el encuentro se mantenía parejo y con pocas ocasiones claras, una pelota detenida casi rompe la igualdad a favor del equipo dirigido por Néstor Lorenzo.
La jugada nació desde un tiro de esquina ejecutado por Juan Fernando Quintero, quien colocó un centro preciso al corazón del área.
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Jhon Lucumí se impuso en el juego aéreo y conectó un potente cabezazo que superó la marca de la defensa rival. Sin embargo, cuando el grito de gol ya comenzaba a sentirse entre los aficionados colombianos, el balón impactó en el travesaño y salió despedido.
La acción se convirtió en una de las ocasiones más claras del compromiso y reflejó el buen momento que atravesaba Colombia, que había tomado la iniciativa y buscaba romper el cero con insistencia.
Donald Trump no ha pisado los estadios pero ya ha dejado su huella en el Mundial. El presidente de Estados Unidos reconoció que pidió al de la FIFA Gianni Infantino que revisara la "horrible" decisión de expulsar y suspender a Folarin Balogun. Dicho y hecho, el escándalo planetario estaba servido. (AFP)