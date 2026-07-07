Colombia avisó con un cabezazo de Lucumí que hizo temblar el arco rival. Foto: @DSports
Colombia avisó con un cabezazo de Lucumí que hizo temblar el arco rival. Foto: @DSports
Por Redacción EC

Colombia estuvo muy cerca de abrir el marcador en su partido de los cuartos de final del Mundial 2026. Cuando el encuentro se mantenía parejo y con pocas ocasiones claras, una pelota detenida casi rompe la igualdad a favor del equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

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