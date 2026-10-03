Costa Rica vs. Haití EN VIVO GRATIS: mira la transmisión del partido por la cuarta fecha del Grupo A de la Liga de Naciones Concacaf, este domingo 4 de octubre desde el Estadio Ricardo Saprissa Aymá. ¿A qué hora inicia el partido? El duelo está programado para iniciar a la 7:00 p.m. (hora peruana), que son las 6:00 p.m. de Costa Rica y las 9:00 p.m. de Argentina y Brasil. ¿Dónde ver por TV cable y streaming? Repretel y Canal 6 son las señales encargada de transmitir el partido en toda Costa Rica. Asimismo, podrás ver la transmisión del duelo en el resto del continente a través del Youtube de la Concacaf.

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